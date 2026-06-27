Tres hombres permanecerán en prisión preventiva por homicidios en Tulum y Cancún

Tres hombres permanecerán en prisión preventiva luego de que jueces de Control los vincularan a proceso por su probable participación en distintos casos de homicidio ocurridos en los municipios de Tulum y Benito Juárez. Dos de los imputados enfrentarán cargos por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, mientras que el tercero es investigado por el asesinato de su propio hermano, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, José Yahir “N”, alias “Yaya”, y Francisco “N”, alias “Caballo”, fueron vinculados a proceso por hechos registrados el 29 de mayo en Tulum. La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio sostiene que ambos habrían participado en la privación de la libertad y posterior agresión contra dos víctimas de identidad reservada, una de las cuales logró escapar, mientras que la otra fue asesinada a balazos.

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Las investigaciones señalan que ambas víctimas fueron llevadas mediante engaños a un domicilio donde fueron golpeadas. Posteriormente, una consiguió huir del lugar, mientras que la segunda fue privada de la vida con disparos de arma de fuego. El cuerpo fue localizado al día siguiente, el 30 de mayo, a la altura del kilómetro 238 de la carretera federal Tulum–Playa del Carmen. De acuerdo con la autoridad ministerial, Francisco “N” habría desempeñado funciones de vigilancia durante la ejecución del crimen.

En un procedimiento distinto, Lorenzo “N” fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado por hechos ocurridos el 4 de junio en un domicilio de la Supermanzana 253, en el municipio de Benito Juárez. Según la investigación, el imputado presuntamente atacó con un arma blanca a su hermano durante una agresión ocurrida al interior del inmueble, causándole heridas que le provocaron la muerte. El cuerpo fue localizado posteriormente por las autoridades en el mismo lugar.

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Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, los jueces de Control determinaron vincular a proceso a los tres imputados y les impusieron la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de hasta dos años o el tiempo que dure el proceso penal. La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para el desarrollo de ambos casos conforme a las etapas del procedimiento judicial.