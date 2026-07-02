Sargazo en Quintana Roo: 96% de las playas presentan recale de macroalga

El 96 por ciento de las 140 playas de Quintana Roo presentan recale de macroalgas; únicamente cinco puntos: Banco Chinchorro Sur y Norte, Isla Contoy, Chiquilá y Holbox permanecen libres de la macroalga, de acuerdo con el reporte del Mapa Semáforo elaborado por la Red de Monitoreo del Sargazo (RMS).

Las autoridades estiman que al cierre del 2026 podrían retirarse hasta 119 mil toneladas, cifra que supera ampliamente las cerca de 96 mil recolectadas en el 2025.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la RMS advierten que el fenómeno responde a un proceso oceánico de gran escala.

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Imágenes satelitales muestran una biomasa histórica flotando en el Atlántico tropical, mientras las corrientes y los vientos continúan impulsando grandes volúmenes hacia el Caribe Mexicano. Municipios como Tulum, Mahahual y la Costa Maya se mantienen entre las zonas con mayor presión por el arribo, lo que obliga a las autoridades a sostener operativos permanentes de contención y saneamiento.

La Secretaría de Marina informó que hasta finales de junio se habían recolectado más de 63 mil 500 toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo, mientras que otras actualizaciones oficiales y estatales ubican la cifra por encima de las 70 mil durante el mismo mes.

La baja afluencia turística obligará a aplicar el sistema de vacaciones sin goce de sueldo / Liza Vera

Especialistas consideraron que se trata del periodo más severo de la última década. El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe reporta que permanecen flotando 72 mil 385 toneladas de la talofita en la zona del Caribe mexicano y 93 mil 88 en el área central, lo que mantiene el semáforo en nivel “excesivo”.

La crisis derivada del arribo masivo de la macroalga ha llevado a prestadores de servicios turísticos de Puerto Aventuras a utilizar sus embarcaciones para realizar labores de limpieza.

Capitanes, marineros y propietarios de navíos comenzaron a retirar de forma manual la macroalga con el objetivo de mantener navegables las caletas y reducir el impacto en una de las zonas turísticas más relevantes de la Riviera Maya.

Este año podría rebasarse la cifra acopiada durante todo el 2025 / Liza Vera

La iniciativa surgió ante las afectaciones económicas que enfrenta el sector, cuyos operadores advierten una disminución en la actividad turística y en las rentas vacacionales debido a la presencia del sargazo, sin que hasta el momento se cuente con un cálculo preciso de las pérdidas, aunque pequeños hoteleros de Playa del Carmen afirmaron que operan apenas al 30 por ciento de su capacidad.

Representantes sindicales señalaron que entre el 10 y el 15 por ciento de los trabajadores del sector hotelero en Quintana Roo podrían incorporarse al esquema de días solidarios durante la actual temporada baja, medida que busca preservar las fuentes laborales ante la disminución de la ocupación turística, informó Martín de la Cruz Gómez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el estado.

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El dirigente explicó que este mecanismo se acuerda entre empresas, trabajadores y sindicatos para evitar despidos temporales en periodos de baja actividad. Mediante este esquema, el personal reduce de forma temporal sus jornadas o días laborales, pero conserva su relación contractual y sus prestaciones de seguridad social.

Sin embargo, empleados hoteleros han reportado que, aunque cumplen jornadas completas, en sus nóminas se aplican descuentos equivalentes a hasta tres días de salario.