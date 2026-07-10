Accidente en puente del Boulevard Playa del Carmen deja un vehículo en pérdida total

Aparatoso accidente vehicular se registró la madrugada de este viernes sobre el puente del Boulevard Playa del Carmen, a la altura de la calle 34 Norte, donde un automóvil particular terminó con daños de consideración tras impactarse violentamente contra el muro de concreto de contención.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo perdió el control de la unidad cuando circulaba sobre el puente por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia, el automóvil se proyectó contra la estructura de concreto, provocando severos daños en la parte frontal y lateral de la unidad, la cual fue declarada como pérdida total debido a la magnitud del impacto.

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El percance generó la movilización de diversos cuerpos de emergencia, entre ellos paramédicos, personal de Protección Civil y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al sitio para brindar atención y verificar el estado de salud de los ocupantes del vehículo.

Tras una valoración inicial, se confirmó que no fue necesario el traslado de personas a un hospital, aunque los involucrados fueron atendidos en el lugar por el fuerte impacto sufrido.

Asimismo, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal implementaron un operativo para resguardar la zona, agilizar la circulación y evitar un nuevo incidente, ya que el accidente ocasionó afectaciones parciales al flujo vehicular sobre esta importante vialidad.

Las personas que viajaban en el coche no requirieron traslado al hospital / Especial

Como parte del procedimiento correspondiente, los agentes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado y trasladarlo al corralón municipal, donde permanecerá mientras se realizan los trámites administrativos y el deslinde de responsabilidades.

Peritos de Tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer si el exceso de velocidad, una posible distracción al volante o alguna falla mecánica fueron factores que contribuyeron al percance.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas para conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al camino, especialmente al circular por puentes y vialidades de alta velocidad, donde cualquier descuido puede derivar en accidentes de graves consecuencias.

El incidente dejó únicamente daños materiales de consideración, sin que hasta el momento se reporten víctimas fatales ni personas con lesiones de gravedad.