Aseguran dos inmuebles tras cateos en José María Morelos

Aunque hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido información oficial, trascendió que durante la tarde-noche del miércoles se realizaron al menos tres cateos en distintos puntos del municipio de José María Morelos, como parte de un operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con información recabada, dos de los inmuebles intervenidos quedaron asegurados por las autoridades, uno ubicado en la calle Santiago Pacheco, esquina con Constituyentes, casi frente a la escuela primaria Benito Juárez, y otro sobre la calle Huay Max, en el cruce con X-Cabil y Tihosuco, en la colonia Vicente Guerrero.

Noticia Destacada Realizan siete cateos en José María Morelos y aseguran diferentes sustancias ilícitas

El primer predio, según versiones de habitantes de la zona, perteneció a la desaparecida organización Much Meyaj, que dejó de operar hace aproximadamente una década. De manera extraoficial se indicó que el inmueble era rentado a personas que presuntamente laboraban en las obras de construcción que actualmente se desarrollan en el municipio.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no ha informado si durante la diligencia hubo personas detenidas o si fueron aseguradas sustancias ilícitas u otros indicios relacionados con alguna investigación.

En el segundo inmueble intervenido, vecinos señalaron que anteriormente operaba un bar. Al igual que en el primer caso, la propiedad quedó resguardada con cintas amarillas y sellos oficiales de la Fiscalía.

Elementos del Ejército, Marina y Fiscalía participaron en los cateos efectuados la tarde-noche del miércoles / Especial

En los operativos participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes mantuvieron acordonadas las zonas mientras se desarrollaban las diligencias.

Las autoridades ministeriales no han dado a conocer el motivo de los cateos ni el resultado de las acciones, por lo que se espera que en las próximas horas emitan información oficial sobre estos operativos.