Choque deja a dos presuntos elementos de la Fuerza Aérea Mexicana en Tulum

Un choque frontal entre una camioneta particular y un automóvil en la comunidad de Muyil dejó como saldo dos presuntos elementos de la Fuerza Aérea Mexicana lesionados, además de cuantiosos daños materiales, luego de que uno de los vehículos presuntamente invadiera el carril contrario sobre la carretera que atraviesa esa localidad.

De acuerdo con testigos, el accidente involucró una camioneta Honda CR-V blanca, con placas de circulación UTR-716-M del estado de Quintana Roo, y un automóvil Volkswagen Bora. Los primeros reportes indican que la camioneta habría cruzado al carril de circulación opuesto, impactando de frente al sedán, en el que presuntamente viajaban dos elementos de la Fuerza Aérea Mexicana destacados en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

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Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes del Volkswagen resultaron lesionados y recibieron atención de personal de emergencias de la corporación castrense. Posteriormente fueron trasladados en una ambulancia militar hacia sus instalaciones para recibir valoración médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de ambos elementos.

En contraste, el conductor de la camioneta Honda CR-V resultó prácticamente ileso, ya que las bolsas de aire se activaron tras la colisión, reduciendo la gravedad de las lesiones. Sin embargo, ambas unidades registraron severos daños materiales, siendo la camioneta la que presentó afectaciones de consideración, por lo que fue asegurada para las diligencias correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes realizaron el acordonamiento de la zona y tomaron conocimiento del accidente para efectuar el peritaje que permita determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades. Durante varios minutos la circulación se vio afectada mientras se retiraban los vehículos siniestrados.