Automóvil terminó volcado frente a Plaza Las Américas en Cancún

Un vehículo terminó volcado en el camellón lateral de la avenida Tulum, frente a Plaza de las Américas, en donde el conductor resultó con algunas lesiones, pero no ameritó ser trasladado a un hospital.

El percance fue reportado a la Dirección de Tránsito Municipal alrededor de las 5.30 de la mañana, cuando los elementos encontraron volcado sobre su costado izquierdo un vehículo, marca Chevrolet, tipo Onix, de color rojo, con placas de Guanajuato.

Noticia Destacada Rapiñan camión cargado de electrodomésticos tras aparatoso accidente en la autopista Mérida-Cancún

Los primeros reportes señalaron que el conductor, de 33 años de edad, circulaba en el sentido del Aeropuerto hacia el centro de la ciudad, cuando perdió el control en la avenida Tulum, luego de pasar el cruce con la avenida Nichupte.

El vehículo impactó el camellón lateral y colisionó también contra un árbol, lo que provocó la volcadura.

El conductor fue trasladado a la base de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito para el deslinde de responsabilidades.