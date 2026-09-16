Atacan a balazos a conductores de plataforma sobre la carretera federal Playa del Carmen-Tulum

Un ataque a balazos contra conductores de una plataforma digital de transporte se registró la noche de este martes, sobre la carretera federal Playa del Carmen-Tulum.

Una noche de tensión se vivió en las inmediaciones del hotel Catalonia Royal Tulum, en Xpu-Ha; un video muestra evidencia de un ataque a balazos contra conductores que trabajan mediante la plataforma inDrive.

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De acuerdo con reportes preliminares, en el video se escucha que los balazos habrían sido detonados desde un carro “del sindicato” de taxistas de “Lázaro Cárdenas del Rio”.

Durante las detonaciones también había periodistas que documentaban el conflicto y que habrían quedado expuestos a la balacera. Hasta el momento no se reportan oficialmente personas lesionadas ni detenidos.