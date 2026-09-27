Fuerte accidente en Tulum: motocicleta y triciclo chocan; reportan un posible fallecido

Un fuerte accidente vial registrado la mañana de este domingo movilizó a cuerpos de seguridad y emergencia a la altura de Aldea Tulum, donde una motocicleta y un triciclo estuvieron involucrados en una colisión que, de manera preliminar, habría dejado al menos una persona sin vida.



Los hechos fueron reportados durante las primeras horas de la mañana, cuando se alertó a las autoridades sobre un percance de consideración en este punto. Al llegar al sitio, los elementos policiacos localizaron los dos vehículos involucrados, encontrando la motocicleta con severos daños, mientras que el triciclo terminó fuera de la cinta asfáltica.



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De acuerdo con información preliminar, en el lugar se reportó la posible muerte de una persona; sin embargo, hasta el momento este dato permanece pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades competentes. Tampoco se ha establecido públicamente la identidad de la persona presuntamente fallecida ni la de los demás involucrados.



La zona fue acordonada y permaneció bajo resguardo de elementos policiacos, quienes realizaron las acciones correspondientes para preservar el sitio mientras se esperaba la intervención de las autoridades encargadas de las diligencias. La presencia de los cuerpos de seguridad también permitió mantener controlado el tránsito en el área y evitar que personas ajenas interfirieran con las investigaciones.



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Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió exactamente el impacto, por lo que la mecánica del accidente deberá ser determinada mediante las investigaciones correspondientes y los indicios recabados en el lugar. Tampoco se ha precisado cuál de las dos unidades habría provocado la colisión.



El hecho generó movilización en uno de los accesos de Tulum y nuevamente puso en el centro de atención las condiciones de seguridad para quienes utilizan motocicletas y otros vehículos en las vialidades del municipio. Será la autoridad competente la que determine oficialmente el saldo del accidente, la identidad de las personas involucradas y las circunstancias en que ocurrió el percance.

