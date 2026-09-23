Camión de productos vuelca en la carretera federal 307

Un camión distribuidor de productos alimenticios terminó volcado sobre su costado izquierdo sobre la carretera federal 307, en el tramo Playa del Carmen-Tulum, luego de que presuntamente su conductor perdiera el control al circular sobre el pavimento mojado.

De acuerdo con datos preliminares, la unidad circulaba en dirección de Tulum hacia Playa del Carmen y, al llegar a la altura del hotel Grand Palladium, el conductor habría perdido el control del volante al tomar una curva.

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Según testigos, presuntamente el chofer circulaba a exceso de velocidad, por lo que al llegar a la curva perdió el control de la unidad, que comenzó a derrapar durante varios metros sobre el asfalto mojado.

Durante el recorrido, el camión salió de su trayectoria y arrancó algunas plantas de maguey que forman parte del ornato en los costados de la carretera, hasta terminar impactándose contra unas vallas metálicas instaladas por autoridades federales como medida de protección para prevenir accidentes.

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Debido al impacto, la unidad terminó recostada sobre su costado izquierdo. El camión se encontraba vacío, ya que el conductor y su acompañante regresaban a Playa del Carmen después de realizar la entrega de productos en hoteles de la Riviera Maya.

El conductor sufrió lesiones leves y fue atendido en el lugar por paramédicos, mientras que su ayudante resultó ileso.