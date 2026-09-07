Mototaxi arrolla a motociclista y la deja lesionada en Villas del Sol de Playa del Carmen

Una mujer motociclista a recibir el impacto de un motoxista en Villas del Sol resultó con lesiones que ameritó la atención de los paramédicos y trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que el operador del mototaxi quedó detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo sobre la avenida Ciegueñas con Avenida Chiit en el fraccionamiento de Villas del Sol, donde circulaba una mujer a bordo de su motocicleta con placas de circulación, 47UUC5.

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Sin embargo, el operador de un mototaxi con el número económico 243, afiliado al sindicato de la CROM golpeó a la mujer motociclista al salir desparado y caer sobre el asfalto quien resultó con lesiones.

Testigos de los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades a través del 911, poco después arribó una ambulancia, lo paramédicos de inmediato brindaron los primeros auxilios a la mujer, minutos después la trasladaron a un hospital para ser atendida por personal médico.

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En la escena hicieron presencia los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes de inmediato realizaron el levantamiento de los peritajes del hecho de tránsito, las unidades implicadas fueron remolcadas por una grúa y trasladadas a un corralón autorizado.

En tanto que el operador del mototaxi quedó detenido por las autoridades de la SSC y puesto a disposición para el deslinde de sus responsabilidades, en tanto, la mujer mejore su estado de salud.