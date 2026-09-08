Activan ficha de búsqueda tras la desaparición de un hombre en Bacalar

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo activó una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Gilberto Palomino Quezada, hombre de 56 años que no ha sido localizado desde el 2 de septiembre pasado, cuando fue visto por última ocasión en el municipio de Bacalar.

La alerta fue emitida por la institución tras la denuncia formal presentada el 7 de septiembre por familiares o allegados del hombre, de acuerdo con la información institucional difundida por la propia Fiscalía a través de sus canales oficiales de comunicación.

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De acuerdo con la ficha, Palomino Quezada es de nacionalidad mexicana y presenta las siguientes características físicas: complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio y corto de color negro, así como ojos grandes también de color negro. Su estatura se ubica en 1.62 metros y su peso aproximado es de 60 kilogramos.

Como seña particular, las autoridades señalaron que el hombre tiene una cicatriz visible en el brazo derecho, dato que podría resultar clave para su identificación en caso de ser localizado. Hasta el momento se desconoce con qué tipo de vestimenta se encontraba al momento de su desaparición, información que no fue precisada en el documento institucional.

La FGEQROO hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de este hombre, se comunique de manera directa a los medios de contacto habilitados para este tipo de reportes. La institución puso a disposición el número telefónico (983) 835-0050, extensión 1132, así como la dirección de correo electrónico personas.nolocalizadas@fgeqroo.gob.mx, ambos canales destinados a la recepción de datos relacionados con personas no localizadas en la entidad.