INE vigila la actividad política en Yucatán rumbo al 2027: da seguimiento a actos partidistas, redes sociales y gastos de aspirantes

Faltan 95 días para que arranquen las precampañas federales, pero en Yucatán la competencia ya se nota en los caminos: giras por municipios, reuniones de partido y una presencia cada vez más constante en redes sociales. Esa actividad, que hasta ahora avanzaba sin mayor vigilancia, tiene desde esta semana un observador formal. El Instituto Nacional Electoral (INE) dará seguimiento a recorridos, eventos partidistas, publicaciones digitales y gastos de las figuras políticas rumbo a la elección del 6 de junio del 2027.

El anuncio lo hizo Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, presidente del Consejo Local del INE en Yucatán, al iniciar los trabajos del órgano, instalado ayer 30 de septiembre. El funcionario admitió que los partidos se mueven en un margen angosto.

Lo permitido y lo vetado

De acuerdo con Alvarado Díaz, en esta etapa los militantes y las personas vinculadas con los partidos pueden recorrer municipios, asistir a actividades internas, conversar con la ciudadanía y participar en acciones que posicionen a sus organizaciones. Lo que todavía no pueden hacer es pedir de manera expresa el voto. Esa es, en la práctica, la frontera entre la vida política ordinaria y lo que la autoridad podría considerar promoción anticipada.

La distinción pesa porque, en términos legales, nadie es aún precandidato ni candidato. Quienes hoy encabezan giras o aparecen en actos partidistas no tienen esa condición formal, subrayó el funcionario. Y el terreno en disputa no es menor: en Yucatán se renovarán 147 cargos, entre seis diputaciones federales, 35 locales y 106 ayuntamientos, una cantidad de espacios que da contexto al movimiento temprano de los partidos.

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El control tiene dos vías. La primera es ciudadana y partidista: cualquiera que considere que una actividad rebasa los límites permitidos puede presentar una queja, y corresponderá a la autoridad electoral determinar si hubo infracción. La segunda es institucional: el INE comenzó las tareas de seguimiento y fiscalización, y la información sobre actividades partidistas, publicaciones en redes y gastos será analizada después por la Unidad Técnica de Fiscalización, el área que audita el origen y el destino de los recursos de partidos y aspirantes. Es decir, también el dinero que cuesten giras, eventos y propaganda quedará bajo escrutinio.

Queda pendiente conocer con qué herramientas se hará el monitoreo de redes y a partir de qué criterios se considerará que una publicación o un evento cruzó la línea. En lo informado hasta ahora, el Instituto no precisó esos detalles.

Para dimensionar el margen: las precampañas son el periodo en que los aspirantes recorren, hacen reuniones públicas y buscan el respaldo de su partido y de simpatizantes para ser postulados. Sólo a partir de enero esas acciones tendrán reconocimiento legal bajo esa figura y, aun entonces, quedarán sujetas a fiscalización. Lo que hoy se ve en los municipios ocurre, por tanto, antes de que exista un marco formal que lo ampare como precampaña.

Dos elecciones, dos relojes

La vigilancia corre sobre un proceso que no tiene un solo calendario. La elección federal arrancó el 10 de septiembre y renovará las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados; en Yucatán habrá seis contiendas distritales, una por cada distrito de la distritación vigente desde el 2024. Las precampañas federales irán del 4 de enero al 12 de febrero del 2027 y las campañas, del 4 de abril al 2 de junio.

Las cuentas ayudan a ubicar el tamaño del tramo previo: desde hoy hay 95 días para las precampañas federales, 107 para las locales y 249 para la jornada electoral. Las precampañas federales durarán 40 días y las locales, 29; las campañas, 60 y 44 días, respectivamente.

El proceso local, en cambio, todavía no comienza. Como en el 2027 no se elegirá gobernador, la ley estatal ordena que inicie dentro de los primeros siete días de noviembre. Entonces se pondrán en juego 35 diputaciones locales (21 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional) y los 106 ayuntamientos, con sus presidencias, sindicaturas y 587 regidurías. Según el calendario que se maneja, las precampañas locales correrán del 15 de enero al 12 de febrero y las campañas estatales, del 20 de abril al 2 de junio.

El desfase abre una zona gris en los próximos meses: hay actividad política rumbo a cargos locales sin que el proceso estatal haya empezado. En lo informado por el INE no quedó claro cómo se coordinará con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) frente a esas conductas.

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La maquinaria para el 6 de junio

Mientras tanto, la organización de la jornada avanza. El INE proyecta instalar unas 3 mil 120 casillas en Yucatán, alrededor de 160 más que en la elección anterior. Para preparar a los ciudadanos que recibirán y contarán los votos, prevé contar con unos 780 capacitadores y 130 supervisores. El padrón electoral del estado supera 1.8 millones de personas, y el organismo llamó a revisar la vigencia de la credencial para votar y, de ser necesario, tramitarla en los módulos de atención.

La elección será concurrente: el elector yucateco recibirá boletas para diputaciones federales y para cargos locales, aunque la gubernatura no estará en disputa. Eso exige coordinación estrecha entre el INE y el Iepac, y es un punto en el que Alvarado Díaz insistió al hablar de construir el proceso mediante el consenso, el diálogo y el respeto entre instituciones, fuerzas políticas y consejerías. El Consejo Local, añadió, arrancó con una nueva conformación, tanto por la llegada de nuevas fuerzas políticas como por las consejerías que se integran.

El llamado del funcionario en este arranque es a que todas las partes asuman su responsabilidad histórica y democrática y se conduzcan por la vía de la legalidad. La promesa está hecha. Falta ver cómo se mide en los hechos: con giras que se multiplican, redes sociales que se llenan de mensajes y 96 días por delante antes de que empiecen formalmente las precampañas.