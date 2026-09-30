Clima en Yucatán 1 de octubre: El mes iniciará con probables chubascos y calor este jueves

Durante este jueves 1 de octubre se prevén lluvias en Yucatán mientras el ambiente caluroso se mantiene durante todo el día, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Para principios del mes se detalló que habrá chubascos en Yucatán debido a la nueva onda tropical, que se ubicará sobre el mar Caribe occidental, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie y una circulación ciclónica en altura.

Debido a ello, habrá vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del este-noreste en la entidad.

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 22° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

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En Progreso, se esperan temperaturas de entre 23 y 33° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 33° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 32°.

⚠️ Atención especial por #CondicionesMeteorológicasAdversas. #Pronóstico de #Viento y #Oleaje para este miércoles 30 de septiembre, así como 1 y 2 de octubre.



⛈️ Mantente atento/a y atiende las indicaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/zE5C1YGb4E — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2026

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 33°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

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Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.