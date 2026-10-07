Ciclón Isaías: Suspenden actividades no esenciales y educativas en 9 municipios de Yucatán este jueves 8 de octubre

El Gobierno de Yucatán determinó suspender este jueves 8 de octubre las actividades económicas no esenciales y educativas en nueve municipios costeros, como parte de las medidas preventivas ante los efectos que podría generar la tormenta tropical Isaías en la entidad.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Comité de Emergencia del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, luego de que autoridades meteorológicas advirtieran sobre el fortalecimiento del sistema y su posible evolución a huracán.

La suspensión aplicará únicamente este jueves en Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto y Yobaín.

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Durante la reunión, el director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto López González, informó que la Depresión Tropical Número 9 se intensificó durante la madrugada de este miércoles y se convirtió en la Tormenta Tropical Isaías a las 03:15 horas.

De acuerdo con los modelos de pronóstico, Isaías continuará desplazándose hacia el noreste y se alejará gradualmente de la Península de Yucatán; sin embargo, sus bandas nubosas todavía podrían generar efectos indirectos en la región.

Prevén lluvias y fuertes vientos en Yucatán

Las autoridades pronostican lluvias fuertes a puntuales intensas en el oriente, sureste y la Península de Yucatán, además de vientos superiores a 55 kilómetros por hora en la costa centro y occidente del estado.

El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), Hernán Hernández Rodríguez, explicó que el punto más cercano proyectado para el fenómeno se ha alejado, aunque todavía existe riesgo por sus efectos indirectos, principalmente en la zona costera y el noroeste de la entidad.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil y reforzar las medidas preventivas en zonas costeras y consideradas de riesgo.

También se pidió evitar actividades náuticas y recreativas en el mar mientras permanezcan las condiciones adversas.

Cierran puertos de Celestún y Progreso

Como parte de las medidas preventivas, Procivy informó que el puerto de Celestún permanecerá cerrado a las 12:00 horas de este miércoles 7 de octubre, mientras que el puerto de Progreso tendrá cierre a las 18:00 horas.

Además, fueron habilitados dos refugios temporales, uno en Celestún y otro en Hunucmá, mientras que se mantienen preparativos para habilitar otros cinco: cuatro en Progreso y uno en Mérida.

Las autoridades estatales también notificaron y coordinaron acciones preventivas con 41 municipios considerados prioritarios ante posibles efectos indirectos de Isaías. De manera adicional, se implementaron medidas preventivas en 23 municipios debido a la modificación del pronóstico.

Díaz Mena señaló que las autoridades estatales, federales y municipales mantendrán coordinación y comunicación permanente para dar seguimiento a la evolución del fenómeno meteorológico y reforzar las acciones de prevención.