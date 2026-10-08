Huracán Isaías: Clases en 27 municipios de Yucatán permanecen suspendidas hasta nuevo aviso

El Gobierno de Yucatán suspendió para hoy las actividades educativas y económicas no esenciales en nueve municipios costeros, y en 18 más sólo las clases, como medida preventiva ante los efectos del Huracán Isaías, que alcanzó esta categoría 1 anoche a las 21:30 horas.

Por la mañana, la sesión extraordinaria del Comité de Emergencia del Consejo Estatal de Protección Civil encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, ante el pronóstico de que la aún tormenta Isaías podría convertirse en huracán en las próximas horas, se dispuso la suspensión de actividades escolares y económicas no esenciales en Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto y Yobaín.

Por la noche, en sesión extraordinaria del Comité, se acordó ampliar la suspensión preventiva sólo de actividades educativas para este jueves, en todos los niveles, en 18 municipios: Mérida, Kanasín, Chocholá, Samahil, Sacalum, Maxcanú, Kopomá, Kinchil, Chicxulub Pueblo, Yaxkukul, Umán, Ucú, Timucuy, Tetiz, Conkal, Abalá, Halachó y Dzemul.

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El Mandatario estatal explicó que, aunque los pronósticos mantienen a Isaías alejado de las costas yucatecas, existe la posibilidad de que registre movimientos erráticos durante la madrugada, por lo que señaló la importancia de actuar oportunamente y privilegiar la integridad de las familias.

Reiteró que se mantendrá vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno y que las decisiones continuarán tomándose con base en información meteorológica oficial, teniendo como prioridad la protección de la vida y la seguridad de la población.

Cierran puertos

Como parte de las medidas preventivas, las capitanías de puerto, dependientes de la Secretaría de Marina (Semar), dispusieron ayer el cierre de puertos a la navegación.

En Celestún, Sisal y San Felipe, la medida entró en vigor a las 12:00 horas; en Progreso y Yucalpetén, a las 18:00, y en Telchac Puerto, Dzilam de Bravo, Las Coloradas, Río Lagartos y El Cuyo, a las 20:00 horas

Sin embargo, los modelos meteorológicos disponibles indican que el sistema continuará desplazándose hacia el noreste y se alejará gradualmente de la Península.

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Trayectoria y efectos

La tormenta se formó en la madrugada del miércoles, cuando la Depresión Tropical Número 9 se convirtió en la tormenta tropical Isaías, y anoche a las 21:30 horas escaló a huracán categoría 1. Se desplaza hacia el Este-Noreste a una velocidad de 15 km/h, con vientos máximos 120 km/h y rachas de 140 km/h. Protección Civil de Yucatán informó que se encontraba a 290 km al Noroeste de Progreso

Aunque no se espera que el centro del huracán impacte directamente al estado, sus bandas nubosas mantendrán condiciones adversas durante los próximos días. La Conagua prevé lluvias fuertes a puntuales intensas, además de vientos superiores a 55 km/h en sectores de la costa centro y poniente.

Procivy informó que permanecen activos más de 20 refugios temporales, además de vehículos disponibles para traslados preventivos en comunidades como Sisal, Celestún y Progreso.