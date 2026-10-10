Huracán Isaías se degrada a ciclón postropical tras tocar tierra en Florida; deja más de 512 mil usuarios sin luz

El Huracán Isaías se degradó a ciclón postropical este sábado 10 de octubre de 2026, después de tocar tierra durante la noche del viernes en la costa de Florida, Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el fenómeno impactó cerca de Destin, una localidad turística ubicada en la costa del Golfo de México, cuando todavía mantenía la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Aunque Isaías perdió intensidad tras ingresar a territorio estadounidense, las autoridades advirtieron que sus efectos podrían continuar durante el fin de semana, principalmente por las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones.

Huracán Isaías deja más de 512 mil usuarios sin electricidad en Florida y Alabama

El paso de Isaías provocó afectaciones en distintas comunidades del sureste de Estados Unidos, donde se reportaron árboles derribados, calles bloqueadas por escombros y daños en infraestructura urbana.

De acuerdo con reportes de medios locales, más de 512 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico en Florida y Alabama como consecuencia de los efectos del ciclón.

Noticia Destacada Isaías toca tierra como huracán categoría 2 en la costa de Estados Unidos

Ante la emergencia, las autoridades de Florida declararon el estado de emergencia en 27 condados y movilizaron a aproximadamente 5 mil integrantes de la Guardia Nacional para apoyar las labores de respuesta.

Asimismo, diversas localidades ordenaron evacuaciones en zonas vulnerables ante el riesgo de inundaciones y otros efectos asociados con el fenómeno meteorológico.

¿Qué estados de Estados Unidos podrían registrar lluvias por Isaías?

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que, pese a su debilitamiento, Isaías todavía podría provocar precipitaciones intensas en el sur de Alabama, el noroeste de Florida y Georgia.

Las autoridades también alertaron sobre posibles inundaciones repentinas y el riesgo de tornados en algunas regiones del sureste estadounidense.

10 AM CDT Sat Oct 10 (Advisory 16) Key Messages for Post-Tropical Cyclone #Isaias. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV https://t.co/1h5MjNzzLJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2026

Antes de tocar tierra, Isaías había alcanzado la categoría 3, aunque perdió fuerza y llegó a la costa de Florida como huracán categoría 2.

El NHC prevé que el sistema continúe su debilitamiento conforme avance sobre tierra firme. Sin embargo, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de las autoridades locales durante el fin de semana.

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