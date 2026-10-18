Yucatán ocupa el primer lugar nacional entre los estados más chismosos de México

Si de enterarse de lo que pasa en la vida ajena se trata, Yucatán parece llevar la delantera. El estado se colocó en el primer lugar nacional entre las entidades con más personas que reconocen ser chismosas, de acuerdo con el Ranking del Carácter Mexicano 2026, elaborado por Mitofsky y TResearch.

Los resultados, difundidos el 14 de octubre de 2026, revelan que 26% de los yucatecos se considera mucho o algo chismoso, una proporción que supera por 10 puntos porcentuales el promedio nacional, ubicado en 16%. Así, el gusto por el mitote parece tener mayor presencia en tierras yucatecas que en el resto del país.

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La diferencia también llama la atención al comparar los extremos de la clasificación: mientras poco más de una cuarta parte de los encuestados en Yucatán admite esta característica, en Tlaxcala apenas 6% se identifica de esa manera. Entre ambas entidades existe una brecha de 20 puntos porcentuales.

Oaxaca y San Luis Potosí también destacan por el chisme

Después de Yucatán, Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional, con 23% de sus habitantes que se consideran mucho o algo chismosos. San Luis Potosí aparece en la tercera posición, con 21%, mientras que Jalisco y Morelos comparten los siguientes puestos, con 20% cada uno.

Estas cifras colocan a las cinco entidades por encima del promedio nacional y muestran que la inclinación por conocer los asuntos ajenos no se limita a una sola región del país.

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Tlaxcala, donde menos personas admiten ser chismosas

En el extremo contrario se encuentra Tlaxcala, con apenas 6% de personas que reconocen tener gusto por el chisme. Le siguen Tabasco, con 7%; Hidalgo y Chiapas, con 8% cada uno, y Nayarit, con 9%.

Aunque el ranking ofrece una comparación curiosa sobre cómo se perciben los mexicanos, los porcentajes corresponden a personas que reconocen ser mucho o algo chismosas.

Por ello, los resultados describen las respuestas de los encuestados y no significan que todos los habitantes de una entidad compartan esa característica.