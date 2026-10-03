¡Tragedia en Chetumal! Muere ciclista tras ser embestido por un vehículo; el conductor huyó

Un hombre que viajaba en bicicleta murió durante la madrugada de este sábado tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en el cruce de las avenidas Insurgentes y Nicolás Bravo, a la altura de los semáforos. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para localizar al responsable.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 04:15 horas se alertó a los servicios de emergencia sobre un hombre inconsciente sobre la carpeta asfáltica, en uno de los cruceros de mayor circulación de la ciudad. Al sitio llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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Posteriormente arribaron peritos en Hechos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes aseguraron el área, realizaron el levantamiento de indicios del accidente y ordenaron el traslado de la bicicleta al corralón.

Dichos indicios, entre ellos la ubicación final de la víctima, los posibles rastros sobre el pavimento y la posición de la bicicleta, formarán parte de los elementos que se integrarán al expediente para reconstruir la mecánica del hecho.

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Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias de campo y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se prevé que se le practiquen los estudios de ley. Al mismo tiempo, la dependencia dio inicio a una carpeta de investigación con el propósito de dar con el paradero del conductor que se retiró del lugar sin auxiliar al afectado.

Tras concluir las labores de peritaje y el retiro del cuerpo, las unidades de emergencia abandonaron el lugar y la circulación sobre Insurgentes y Nicolás Bravo se restableció. La Fiscalía continuará con las investigaciones para identificar y localizar al conductor.