Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Balean una sucursal de BBVA en Puerto Aventuras

Yucatán

“Huateo” afecta a empresarios pesqueros de Yucatán; denuncian presunta venta de producto en altamar

Representantes del sector señalan que pescadores ribereños presuntamente comercializan parte de sus capturas de pulpo, mero y langosta directamente en el mar.

Por Gerardo Keb

4 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Alertan por presunto “huateo” de pulpo, mero y langosta en costas de Yucatán
Alertan por presunto “huateo” de pulpo, mero y langosta en costas de Yucatán / Gerardo Keb

La presunta sustracción y venta de producto pesquero en altamar, práctica conocida en el sector como huateo, estaría generando afectaciones económicas a empresarios dedicados a la captura de pulpo, mero y langosta en las costas de Yucatán, de acuerdo con representantes del sector.

A meses del inicio de la temporada de pulpo, y con las pesquerías de mero y langosta igualmente activas, empresarios pesqueros señalaron que continúan registrándose casos en los que ribereños presuntamente comercializan parte de sus capturas directamente en el mar. Según expusieron, esta situación impactaría los ingresos de los propietarios de las embarcaciones y de las empresas que financian las jornadas.

Piden tomar medidas de prevención ante las tormentas eléctricas

Noticia Destacada

Yucatán, bajo vigilancia por posible formación de una Depresión Tropical en el Golfo de México

Dueños de embarcaciones y representantes de congeladoras, quienes solicitaron mantener sus nombres en anonimato por temor a represalias, señalaron que esta práctica presuntamente se realiza desde distintas zonas de la costa y habría cobrado mayor relevancia durante la actual temporada pulpera, debido al valor comercial del molusco.

Los empresarios consultados explicaron que, en algunos casos, los pescadores venderían parte del producto obtenido durante la jornada a compradores que acuden hasta las zonas de pesca. Al regresar a puerto, indicaron, las capturas reportadas a los propietarios de las embarcaciones serían menores a las realmente obtenidas.

Yucatán registra cinco veces más clausuras por uso irregular de agua durante 2026

Noticia Destacada

Conagua clausura 25 aprovechamientos irregulares de agua en Yucatán durante 2026

Según expusieron, esta situación representa pérdidas para quienes realizan las inversiones necesarias para mantener activas las embarcaciones, desde combustible, víveres y mantenimiento, hasta los gastos propios de cada salida al mar.

Finalmente, hicieron un llamado a los hombres de mar: “Debemos evitar la venta irregular de producto durante las jornadas de trabajo”, al considerar que una eventual reducción en la rentabilidad de la actividad no afectaría únicamente a los propietarios de las embarcaciones, sino también a tripulantes, trabajadores de congeladoras, comerciantes, proveedores y demás personas que dependen directa o indirectamente de la actividad pesquera.

Te puede interesar