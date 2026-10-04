Yucatán, bajo vigilancia por posible formación de una Depresión Tropical en el Golfo de México

Protección Civil de Yucatán (Procivy) mantiene bajo vigilancia una zona localizada sobre el Golfo de México, donde existen condiciones para que en los próximos días se forme un sistema de Baja Presión, con posibilidad de un desarrollo lento y eventual evolución a Depresión Tropical hacia el final de esta semana.

De acuerdo con la dependencia, los modelos de pronóstico sugieren que la posible formación de la Baja Presión podría ocurrir entre el miércoles 7 y el sábado 10 de octubre, mientras el sistema tendría una tendencia a desplazarse hacia el norte del Golfo de México.

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Procivy señaló que, de cumplirse este escenario, el sistema podría generar efectos indirectos en Yucatán entre el 7 y el 10 de octubre, aunque por el momento no se considera que exista una trayectoria definida hacia el estado. La evolución del fenómeno dependerá de las condiciones atmosféricas que se presenten durante los siguientes días.

Ante este panorama, Protección Civil Yucatán informó que dará seguimiento permanente al sistema y pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido a que las condiciones y los pronósticos pueden cambiar conforme avance su desarrollo.

Recomendaciones ante posibles efectos

Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, además de evitar compartir rumores o información no confirmada sobre la evolución y trayectoria del sistema.

También se aconseja asegurar puertas, ventanas, techos, láminas y objetos que pudieran ser desplazados por el viento, así como mantener limpios patios, azoteas y desagües para facilitar el desalojo del agua en caso de lluvias.

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La dependencia exhortó a preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, lámpara, radio, agua y alimentos no perecederos, además de identificar con anticipación los sitios seguros cercanos al domicilio.

En caso de presentarse lluvias intensas, se recomienda evitar cruzar calles, zonas inundadas o corrientes de agua, mientras que quienes realicen actividades marítimas o de pesca deberán consultar las condiciones meteorológicas y atender los avisos emitidos por las autoridades.