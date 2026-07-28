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Langosta alcanza más de 800 pesos por kilo en el inicio de la temporada en Yucatán

Pescadores de Yucatán reportan excelente inicio de temporada de langosta.

Por Gerardo Keb

28 de jul de 2026

2 min

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Precio de la langosta supera los 800 pesos y beneficia a pescadores de Yucatán
Precio de la langosta supera los 800 pesos y beneficia a pescadores de Yucatán / Gerardo Keb

El inicio de la temporada de pesca de langosta ha dejado resultados favorables para el sector ribereño de Yucatán, con buenas capturas durante las primeras semanas y un precio que supera los 800 pesos por kilogramo, informaron empresarios y representantes de la actividad.

La pesquería comenzó el pasado 1 de julio y permitió que embarcaciones ribereñas y de mediana altura salieran al litoral con trampas y equipo de buceo para aprovechar una de las especies de mayor valor comercial de la temporada.

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Antonio Chan, dirigente de una cooperativa pesquera de la costa yucateca, señaló que las primeras jornadas han sido positivas para las lanchas ribereñas, lo que refleja una buena disponibilidad del crustáceo. En el caso de las embarcaciones de mayor autonomía, explicó que aún no concluyen sus primeros viajes, por lo que todavía no se cuenta con un balance de sus capturas.

El alto valor del producto también ha propiciado la presencia de embarcaciones que operan sin permisos. De acuerdo con representantes del sector, esta situación ya fue reportada a las autoridades, que han asegurado al menos seis embarcaciones presuntamente involucradas en la extracción ilegal.

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Enrique Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán, indicó que la demanda nacional e internacional mantiene firme el precio de la langosta, por lo que se espera que el mercado continúe favorable para productores y comercializadores.

La mayor parte de la captura proviene del litoral Oriente, principalmente de San Felipe, Río Lagartos y Las Coloradas.

Desde esos puertos el producto es trasladado a congeladoras de Progreso, donde se procesa y distribuye hacia distintos mercados, actividad que también genera empleos en transporte, manejo y comercialización.

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