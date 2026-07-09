Quién es el yucateco que fue nominado a un Premio Ariel 2026

El cineasta y documentalista yucateco Víctor Rejón, originario del puerto de Progreso, fue nominado al Premio Ariel 2026 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental, gracias a la co-dirección de Las voces del despeñadero, proyecto realizado junto con Irving Serrano.

La nominación fue anunciada este miércoles por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que dio a conocer la lista de aspirantes para la edición número 68 de los Premios Ariel, cuya ceremonia se celebrará el próximo 3 de octubre de 2026.

¿Quién es el yucateco Víctor Rejón?

Víctor Rejón es un cineasta y documentalista nacido en Progreso, Yucatán, cuya carrera se ha desarrollado principalmente en el cine de no ficción, con proyectos que exploran temas sociales, comunitarios y humanos.

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Además de su formación académica, se ha especializado en dirección y producción cinematográfica. Desde 2012 forma parte de Murmurante Teatro A.C., donde se desempeña como documentalista y diseñador multimedia, participando en proyectos que combinan el lenguaje audiovisual con las artes escénicas.

Rejón integró la primera y la tercera generación del taller de video documental Ambulante Más Allá, una plataforma dedicada a la formación de nuevos realizadores.

Durante ese proceso dirigió los documentales Sanjuana y Descompresión, este último reconocido con el primer lugar del concurso Sureste en Corto 2017, consolidando su presencia dentro del cine documental mexicano.

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Aunque gran parte de su trabajo se centra en el documental, Víctor Rejón también ha incursionado con éxito en la ficción.

En 2018 obtuvo el Premio del Público por el cortometraje Bola negra, mientras que en 2019 recibió el reconocimiento a Mejor Dirección por Hechizo durante el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán.