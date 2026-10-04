Yucatán proyecta nuevas escuelas y mejoras a planteles ante aumento de estudiantes

El gobernador Joaquín Díaz Mena presentó ante el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) una serie de proyectos prioritarios para ampliar y mejorar los espacios escolares de Yucatán, con el objetivo de atender el crecimiento de la matrícula y evitar que niñas, niños y jóvenes abandonen sus estudios por falta de instalaciones adecuadas.

Durante una reunión de trabajo realizada en la Casa de Yucatán en México, el mandatario expuso al director general del Inifed, Francisco Javier Cabiedes Uranga, las propuestas del Gobierno del Estado para construir, ampliar y equipar planteles educativos que cuenten con condiciones dignas, seguras y adecuadas para el aprendizaje.

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Díaz Mena señaló que Yucatán registra un crecimiento constante en su matrícula, impulsado también por la llegada de nuevas familias e inversiones, por lo que consideró necesario fortalecer la infraestructura educativa para responder a esta demanda. Destacó que contar con escuelas en buenas condiciones favorece la permanencia de los estudiantes en las aulas y contribuye a que concluyan su trayectoria educativa.

El Gobernador sostuvo que la educación es uno de los pilares del Renacimiento Maya y que la inversión en infraestructura escolar forma parte del proyecto de desarrollo con justicia que impulsa su administración. En este sentido, destacó que así como son necesarias las obras relacionadas con el puerto, el tren y la energía, también resulta estratégico invertir en las escuelas, donde se prepara al talento que requerirá Yucatán ante las nuevas oportunidades económicas.

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Como resultado del encuentro, el Gobierno de Yucatán y el Inifed acordaron dar seguimiento técnico a los proyectos planteados para avanzar en su programación y ejecución. La coordinación con el organismo federal forma parte de las gestiones que mantiene la administración estatal con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar recursos y obras prioritarias en beneficio de las familias yucatecas.