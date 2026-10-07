Crece el número de maya hablantes en Yucatán; buscan recuperar su uso cotidiano

La población que habla maya en Yucatán aumentó en términos absolutos, aunque su proporción dentro del total de habitantes disminuyó en los últimos años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato, explicó Fidencio Briceño Chel, director de Museos y Patrimonio de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), obliga a replantear el reto de preservar la lengua: ya no se trata sólo de evitar su pérdida, sino de recuperar espacios para que se hable de manera cotidiana.

El especialista en sociolingüística señaló que la población hablante de maya pasó de representar alrededor del 23% en 2020 a cerca del 21% en 2025. Sin embargo, aclaró que esta disminución porcentual no significa que haya menos hablantes.

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“Hay más personas que ahora dicen hablar maya o reconocen hablar maya que los que había en el 2020”, señaló.

Explicó que los resultados deben analizarse en un contexto demográfico más amplio, marcado por el crecimiento poblacional y la migración en la Península de Yucatán. Al aumentar la población, la proporción de hablantes puede disminuir aun cuando el número absoluto se incremente.

Por ello, consideró necesario dejar de abordar el tema sólo bajo la idea de que las lenguas originarias están “muriendo”, pues existen distintos procesos de pérdida que deben analizarse según las condiciones de cada comunidad y territorio.

Reto: oficializar su uso

En Yucatán, uno de los principales retos es recuperar los espacios donde durante años el maya fue desplazado y lograr que su utilización deje de concentrarse en determinados sectores o actividades culturales.“Lo que tenemos que buscar ahora es que se oficialice en la educación, pero también que se vuelva costumbre, que se vuelva de uso cotidiano”, planteó.

Briceño Chel advirtió que durante décadas los hablantes de maya enfrentaron discriminación o restricciones para utilizar su lengua en determinados espacios, por lo que ahora se requiere un cambio de actitud de la sociedad.

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“Tenemos que pensar que la lengua maya es un patrimonio nuestro que está vivo y, si se pierde, se pierde conocimiento, se pierden costumbres, se pierde toda una manera de ver y reflejarnos como habitantes de este mundo”, sostuvo el funcionario.

Como parte de esta estrategia, señaló que las exposiciones y actividades culturales de la Sedeculta incorporan cada vez más el maya, tanto en materiales escritos como en las actividades que se realizan en los municipios.

La intención, explicó, es que su presencia deje de ser excepcional y forme parte de la vida cotidiana. “Si tú ves algo que está escrito en inglés, vas a aprender inglés; si estás viendo que está escrito en maya, pues hay que empezar a aprender la lengua maya”, añadió.