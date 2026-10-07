Choque entre una combi de pasajeros y un tráiler en la vía Mérida-Tizimín deja cuatro lesionados

Cuatro pasajeros resultaron lesionados luego de que una camioneta de transporte colectivo tipo Urvan terminó volcada a un costado de la carretera federal Mérida-Tizimín, tras colisionar contra un tractocamión.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 80, donde la unidad de la ruta Tizimín-Mérida salió de la carretera y terminó entre la maleza.

De acuerdo con los primeros reportes recabados por las autoridades en el lugar, el colectivo circulaba por dicho tramo cuando, por causas que todavía son investigadas, el operador perdió la trayectoria e invadió el carril de circulación contrario. En ese momento se aproximaba un tractocamión de gran tonelaje, cuyo conductor no logró evitar el impacto contra la camioneta de pasajeros.

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Tras la colisión, el operador de la Urvan perdió el control de la unidad, que salió proyectada de la carpeta asfáltica y avanzó varios metros hacia la zona de vegetación ubicada a un costado de la vía. Finalmente, el vehículo terminó volcado sobre uno de sus costados, mientras algunos de sus ocupantes quedaron con golpes y lesiones que requirieron valoración de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos y elementos de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio para auxiliar a los pasajeros. Luego de una primera valoración, se determinó que dos de ellos presentaban contusiones y escoriaciones leves, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital y permanecieron en el lugar. Los otros dos ocupantes sufrieron lesiones de mayor consideración y fueron estabilizados por los socorristas antes de ser llevados a un hospital de Motul.

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Elementos de la Policía Municipal de Temax, de la SSP y de la Guardia Nacional, División Caminos, establecieron un dispositivo de seguridad en la zona para abanderar el tramo y evitar otro percance mientras se realizaban las labores de auxilio. El accidente también generó afectaciones momentáneas a la circulación debido a la posición en que quedaron los vehículos involucrados.

Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades derivadas del hecho. Posteriormente, se coordinó el retiro de la Urvan mediante una grúa, con el propósito de liberar por completo la carretera y restablecer las condiciones normales de la circulación.