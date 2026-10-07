CFE atenderá los apagones en Yucatán con mantenimiento y poda de árboles

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que trabaja en la atención de las causas que han provocado interrupciones del servicio eléctrico en la Península de Yucatán, entre ellas la vegetación que invade las líneas de distribución y transmisión.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, señaló que el organismo reforzó sus operaciones en la región con cuadrillas provenientes de distintos puntos del país, además de emprender trabajos de modernización y mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

La funcionaria explicó que estas acciones buscan atender las causas que la empresa ha identificado como origen de las interrupciones del suministro.

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“Específicamente en la península de Yucatán, hemos reforzado con cuadrillas de toda la República y además con trabajos de modernización y mantenimiento en toda la red de distribución y de transmisión. Con ello, estamos ya resolviendo las causas raíz que hemos detectado que ocasionaron las interrupciones”, afirmó.

Árboles, una de las causas de los apagones

Entre los factores identificados por la CFE se encuentra el crecimiento de árboles y ramas que alcanzan las líneas eléctricas. Calleja Alor indicó que esta situación representa un problema en la región debido al rápido crecimiento de la vegetación.

Para atenderlo, la CFE mantiene trabajos de poda y limpieza en coordinación con los gobiernos estatales, con el objetivo de evitar que los árboles vuelvan a interferir con la infraestructura.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que una rama que entra en contacto con una línea de distribución puede generar una interrupción con afectaciones amplias.

“Un árbol afecta en una línea de distribución porque crecieron unas ramas en medio de la línea y la afectan, pues puede llegar a que no haya luz en una colonia completa”, señaló.

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Agregó que las labores de poda deben realizarse de manera permanente para reducir el riesgo de nuevas interrupciones ocasionadas por la vegetación.

CFE también atiende fallas en la red de transmisión

La Presidenta recordó que uno de los apagones registrados semanas atrás y que afectó a distintos puntos del sureste tuvo su origen en una falla en una línea de transmisión.

En este contexto, la CFE indicó que los trabajos en la Península de Yucatán abarcan tanto las redes de distribución como las de transmisión, además de acciones de mantenimiento y modernización.

Sheinbaum también señaló que el gasoducto Cuxtal contribuirá a fortalecer el suministro de energía en la región, particularmente en Quintana Roo.