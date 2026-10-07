Trabajador muere después de sentirse mal al llegar a su trabajo en Ticul

Un trabajador de una empresa constructora perdió la vida ayer en la mañana cuando era trasladado de emergencia al Centro de Salud de Ticul, luego de presentar un repentino malestar físico poco después de llegar a su centro laboral.

El hombre, cuya identidad no fue proporcionada, laboraba para la empresa constructora Mexco, relacionada con un conocido ingeniero de la comisaría de Pustunich.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el trabajador llegó como de costumbre a sus labores, pero poco después comenzó a sentirse mal, situación que alertó a sus compañeros.

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Ante el deterioro de su estado, sus compañeros decidieron auxiliarlo y llevarlo cuanto antes a una unidad médica. Para ello lo abordaron en una camioneta y emprendieron el traslado hacia el Centro de Salud de Ticul, con la intención de que recibiera atención médica lo más rápido posible.

Al arribar a las instalaciones, el trabajador fue ingresado en una silla de ruedas y llevado al área donde sería valorado por el personal médico. Sin embargo, pese a la intervención del personal de salud, durante la revisión se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El fallecimiento generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área del centro médico mientras se realizaban las primeras diligencias. Posteriormente se notificó a las autoridades correspondientes para establecer el procedimiento a seguir ante el deceso.

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Más tarde se dio parte a personal de la Fiscalía General del Estado y al Servicio Médico Forense, cuyos especialistas quedaron a cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, además de los procedimientos necesarios para determinar oficialmente las circunstancias y la causa del fallecimiento.

De manera preliminar trascendió que el trabajador padecía diabetes e hipertensión, por lo que no se descarta que alguna complicación relacionada con esos padecimientos pudiera haber provocado su muerte. No obstante, esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios y procedimientos periciales correspondientes.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades ministeriales, que realizarán las investigaciones necesarias para establecer con precisión qué ocurrió antes del fallecimiento y determinar la causa médica del deceso.