Intenso oleaje arrastra alijos hacia el mar en el malecón de Progreso

El fuerte oleaje provocó que varios alijos de pescadores fueran arrastrados hacia el mar en Progreso, por lo que tuvieron que ser recuperados y puestos a salvo con apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

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Durante los recorridos de vigilancia realizados en la zona costera, los agentes detectaron que las pequeñas embarcaciones se encontraban en riesgo de alejarse de la orilla, por lo que intervinieron para recuperarlas y evitar que fueran llevadas mar adentro.

La situación generó momentos de tensión para los pescadores, quienes vieron cómo sus alijos eran desplazados por la fuerza del oleaje. Finalmente, las embarcaciones fueron resguardadas y recuperadas con apoyo de los elementos municipales.

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El operativo forma parte de los recorridos preventivos que mantiene la corporación en distintos puntos de Progreso ante las condiciones marítimas que prevalecen en el municipio.