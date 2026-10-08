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Intenso oleaje arrastra alijos hacia el mar en el malecón de Progreso

Alijos de pescadores fueron arrastrados por el fuerte oleaje hacia el mar en Progreso, donde tuvieron que ser recuperados y puestos a salvo para evitar que se perdieran.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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El fuerte oleaje en Progreso puso en riesgo varias embarcaciones menores
El fuerte oleaje en Progreso puso en riesgo varias embarcaciones menores / Especial

El fuerte oleaje provocó que varios alijos de pescadores fueran arrastrados hacia el mar en Progreso, por lo que tuvieron que ser recuperados y puestos a salvo con apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

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Durante los recorridos de vigilancia realizados en la zona costera, los agentes detectaron que las pequeñas embarcaciones se encontraban en riesgo de alejarse de la orilla, por lo que intervinieron para recuperarlas y evitar que fueran llevadas mar adentro.

La situación generó momentos de tensión para los pescadores, quienes vieron cómo sus alijos eran desplazados por la fuerza del oleaje. Finalmente, las embarcaciones fueron resguardadas y recuperadas con apoyo de los elementos municipales.

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