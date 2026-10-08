Huracán Isaías activa operativo de emergencia en Celestún por lluvias y acumulación de agua

Los cuerpos de emergencia reforzaron durante la madrugada los operativos de vigilancia y atención ante las lluvias asociadas a los efectos del Huracán Isaías, con recorridos en zonas consideradas vulnerables y atención a posibles reportes de riesgo para la población de Celestún.

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Elementos de la Policía Municipal, personal de Seguridad Pública y equipos de auxilio permanecieron activos durante las horas de mayor precipitación, principalmente en sectores donde la acumulación de agua podría generar afectaciones a viviendas y vialidades.

Como parte de estas acciones, en la zona conocida como Cartolandia se realizó la evacuación preventiva de una familia, debido a la acumulación de agua registrada en algunos puntos vulnerables de la comunidad. La intervención estuvo encabezada por el director de Seguridad Pública municipal.

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Los operativos continuarán mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con vigilancia en las áreas susceptibles a inundaciones y atención a los llamados de auxilio. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales ante la evolución del fenómeno.