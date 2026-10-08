Huracán Isaías se encuentra a 270 km al Norte de Progreso: refuerzan vigilancia preventiva

El Huracán Isaías, categoría 1, se localiza a 270 kilómetros al norte de Progreso y 295 kilómetros de Mérida, por lo que autoridades municipales mantienen vigilancia preventiva ante los efectos que el sistema pueda generar en Yucatán durante este jueves.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaron recorridos preventivos durante la madrugada para supervisar las condiciones en distintos puntos y atender posibles situaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

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La corporación informó que los elementos permanecerán atentos antes, durante y después de la contingencia ambiental, con el objetivo de responder ante posibles reportes y brindar apoyo a la población.

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas de este jueves 8 de octubre, Isaías presenta vientos máximos de 140 km/h y rachas de hasta 160 km/h, mientras se desplaza hacia el este-noreste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que el sistema podría intensificarse a huracán categoría 2 durante las próximas ocho horas, aunque independientemente de su evolución, favorecerá condiciones de lluvia en territorio yucateco.

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Las precipitaciones serán moderadas a fuertes durante la mañana en municipios del noroeste y suroeste del estado, para extenderse gradualmente hacia las regiones centro, sureste y noreste.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia relacionada con las condiciones meteorológicas, las autoridades exhortaron a la población a solicitar apoyo a través del 911.