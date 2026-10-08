Nacional Monte de Piedad reabre en Mérida: clientes buscan recuperar sus prendas tras 364 días de huelga

Después de 364 días de huelga, el Nacional Monte de Piedad (NMP) reanudó operaciones ayer en Mérida entre largas filas de clientes que buscaban recuperar sus prendas, refrendar contratos o conocer la situación de los bienes que permanecieron bajo resguardo durante el conflicto laboral.

Desde antes de la apertura, usuarios comenzaron a concentrarse frente a la sucursal matriz de la calle 58, entre 67 y 69, en el Centro. La afluencia ocupó buena parte de la banqueta y obligó a colocar señalamientos viales para prevenir a los automovilistas, debido a que algunos peatones descendían al arroyo vehicular para continuar su paso.

La principal preocupación era conocer qué ocurrió con los contratos y pertenencias durante casi un año sin atención presencial.

Algunos clientes señalaron que continuaron realizando pagos durante la huelga; otros aseguraron haber terminado de cubrir sus operaciones, pero no habían podido recuperar sus bienes. También acudieron personas interesadas en saber si sus prendas seguían disponibles y qué trámite debían realizar.

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El ingreso se organizó por grupos para agilizar la atención y evitar una mayor concentración dentro del inmueble. La sucursal operó hasta las 17:00 horas, mientras personal de la institución coordinaba la entrada y salida de usuarios.

La gerente del establecimiento declinó hacer declaraciones y se concentró en supervisar las operaciones durante la reapertura.

La jornada formó parte del regreso a las actividades de las diez sucursales del Nacional Monte de Piedad en Yucatán, después del acuerdo alcanzado con el sindicato para concluir un paro que se prolongó prácticamente durante un año.

Prórroga para recuperar prendas

El regreso de las operaciones abrió ahora un periodo para que los clientes regularicen los contratos afectados durante el cierre.

La institución estableció una prórroga de 45 días naturales, del 7 de octubre al 21 de noviembre del 2026, para determinados empeños que se encontraban vigentes antes del inicio de la huelga. Durante ese lapso podrán realizarse, según las condiciones de cada contrato, refrendos, desempeños o reempeños.

También se permitirá el desempeño extemporáneo de prendas que hayan llegado a esa etapa, siempre que todavía no hayan sido vendidas. Esta opción estará disponible hasta el 16 de noviembre.

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Además, quienes se encuentren en el mes de vencimiento podrán solicitar un refrendo adicional, incluso cuando ya no dispongan de más bajo las condiciones originales. Esta facilidad permanecerá vigente hasta el 24 de marzo del 2027.

La institución contempla también ajustes en comisiones y otros cargos, así como descuentos en intereses para determinados contratos afectados por la suspensión de actividades.

Entre los usuarios persistió la preocupación por el tiempo disponible para recuperar sus pertenencias. Algunos señalaron que deberán valorar si cuentan con recursos suficientes para desempeñarlas o si optarán por el refrendo. Otros indicaron que recibieron información sobre facilidades relacionadas con los intereses generados durante el periodo de huelga.

El conflicto laboral afectó a trabajadores, pignorantes y clientes de las más de 300 sucursales en todo el país. Entre los puntos del acuerdo laboral se incluyeron asuntos relacionados con salarios caídos, prestaciones y la regularización de procesos de promoción y ascenso.