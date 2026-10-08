Perro muere electrocutado por un cable caído en Juan Pablo II, Mérida

Un cable que permanecía tirado sobre la vía pública provocó la muerte de un perro en el fraccionamiento Juan Pablo II, en Mérida.

El hecho ocurrió en la calle 61 por 22 y 24, donde el animal entró en contacto con uno de los cables y murió electrocutado.

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Vecinos señalaron que los cables cayeron desde hace varias semanas y que el problema ya había sido reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, afirmaron que el tendido continúa en el suelo y que no se ha realizado una intervención para eliminar el riesgo.

Los vecinos también denunciaron que las luminarias del sector permanecen fuera de funcionamiento, por lo que la zona carece de iluminación durante la noche, lo que incrementa la preocupación entre quienes viven o transitan por el lugar.

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Ante la muerte del perro, los habitantes reiteraron el llamado a las autoridades para atender de manera urgente el cableado y restablecer el alumbrado público, pues advirtieron que la situación podría provocar otro accidente si los cables permanecen expuestos sobre la vía pública.