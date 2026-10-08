Yucatán bajo vigilancia por dengue: contagios llegan a 21 municipios y hay cinco muertes en estudio

El dengue amplió su presencia territorial en Yucatán durante la semana epidemiológica 38, luego de que Tzucacab y Buctzotz registraran sus primeros casos confirmados de 2026.

Con la incorporación de ambos municipios, la Secretaría de Salud federal reporta contagios en 21 de las 106 demarcaciones del estado, equivalentes al 19.8 por ciento del territorio municipal.

Entre el 22 y el 28 de septiembre se confirmaron seis nuevos enfermos, cinco clasificados como dengue no grave y uno con signos de alarma.

Con ello, Yucatán llegó a 51 casos acumulados desde el inicio del año y mantiene, hasta ahora, cero defunciones confirmadas por la enfermedad.

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Sin embargo, cinco fallecimientos de personas que presentaron síntomas compatibles con dengue continúan bajo estudio, por lo que todavía no puede descartarse que alguno sea incorporado posteriormente al registro oficial.

La vigilancia epidemiológica mantiene diferencias importantes entre municipios.

Dzilam de Bravo acumuló 15 semanas consecutivas clasificado como zona de epidemia y Calotmul, tres semanas en la misma condición.

En tanto, Cansahcab y Tixméhuac permanecieron por tercera semana consecutiva en zona de alarma.

Zona de seguridad

Los restantes municipios con contagios confirmados aparecen dentro de la denominada zona de seguridad, entre ellos Mérida, Progreso, Tizimín, Izamal, Peto, Oxkutzcab, Valladolid, Umán, Motul y ahora Tzucacab y Buctzotz.

La clasificación no significa ausencia de contagios. Indica que la incidencia registrada se mantiene por debajo de los niveles que Salud utiliza para determinar zonas de alarma o epidemia.

Otro elemento bajo vigilancia es la circulación simultánea de diferentes serotipos.

En Calotmul y Cansahcab se identificó el serotipo 2, mientras que en otros municipios circulan los tipos 2 y 3.

La presencia del serotipo 3 resulta relevante por el antecedente de 2023, cuando Yucatán enfrentó una de sus mayores epidemias recientes.

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Menor incidencia

Ese año se contabilizaron 10 mil 460 casos confirmados y 21 fallecimientos, cifras muy superiores a las observadas durante 2026.

Hasta el 28 de septiembre de este año, los 51 enfermos confirmados muestran que la incidencia se mantiene muy por debajo de aquel episodio, pero la aparición de contagios en nuevos municipios indica que la transmisión continúa extendiéndose geográficamente.

Tzucacab, en el sur del estado, tiene 15 mil 619 habitantes, mientras Buctzotz, en el noreste, registra 9 mil 246.

La detección de sus primeros casos llevó a las autoridades locales a reforzar acciones contra el mosquito transmisor. En Buctzotz, por ejemplo, el Ayuntamiento informó sobre trabajos de fumigación en escuelas en coordinación con los servicios estatales de salud.