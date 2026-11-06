Arranca en Yucatán el proceso electoral para renovar los 106 ayuntamientos y las 35 diputaciones

Yucatán inicia este viernes 6 de noviembre el proceso electoral estatal 2026-2027, en el que se renovarán los gobiernos de sus 106 municipios y las 35 diputaciones del Congreso local. La organización de los comicios comienza con una lista nominal que supera los 1.8 millones de ciudadanos y el antecedente de una participación electoral que en el 2024 alcanzó el 71.4%, la más alta del país.

La jornada de votación está programada para el domingo 6 de junio del 2027, exactamente siete meses después del arranque formal del proceso local. Durante ese periodo, las autoridades electorales deberán preparar la instalación de las casillas, actualizar los registros de votantes, organizar la participación ciudadana y desarrollar los procedimientos que permitan celebrar las elecciones.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) aprobó el calendario el pasado 30 de septiembre. La programación establece los plazos para las precampañas, las candidaturas independientes, el registro de aspirantes y las campañas, además de las actividades de organización previas a la jornada electoral.

En esta ocasión no se renovará la gubernatura, cuyo periodo constitucional concluye en el 2030. Los ciudadanos elegirán a los integrantes de los ayuntamientos para el periodo 2027-2030 y a quienes ocuparán las curules del Congreso estatal durante los siguientes tres años.

La integración del Poder Legislativo comprende 21 diputaciones de mayoría relativa, elegidas mediante el voto en sus respectivos distritos, y 14 de representación proporcional, asignadas conforme a los resultados electorales y las disposiciones legales.

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En el ámbito municipal, además de las 106 presidencias, se elegirán 106 sindicaturas y 587 regidurías, de acuerdo con el desglose de cargos publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE). En conjunto, las posiciones municipales y legislativas representan 834 cargos locales.

La elección estatal coincidirá con los comicios federales para renovar la Cámara de Diputados, por lo que los organismos electorales deberán coordinar actividades de capacitación, ubicación de casillas, integración de mesas receptoras y organización de la votación.

Crece el padrón

Una de las principales características del nuevo proceso es el crecimiento de la población inscrita para votar.

Al comenzar septiembre del 2026, el padrón electoral de Yucatán estaba integrado por un millón 842 mil 132 ciudadanos, mientras la lista nominal ascendía a un millón 816 mil 737 personas, según el reporte oficial del INE.

El padrón comprende a quienes han solicitado su inscripción en el registro electoral, mientras que la lista nominal identifica a las personas que cuentan con credencial vigente y pueden ejercer su voto.

Las cifras continuarán modificándose durante los próximos meses, debido a las nuevas incorporaciones, cambios de domicilio, reposición de credenciales y otros movimientos del registro.

El crecimiento del electorado es considerable si se observa un periodo más amplio. En enero del 2012, el padrón estatal contabilizaba un millón 392 mil 263 personas. Para octubre del 2025 había alcanzado un millón 801 mil 744, equivalente a un incremento de 409 mil 481 registros, es decir, 29.41% en poco más de 13 años.

Esta expansión implica que la organización electoral debe atender a una población de votantes considerablemente mayor que la registrada hace una década.

Para la jornada del 2027, el INE proyectó instalar alrededor de 3 mil 124 casillas en Yucatán, unas 160 más que en el proceso federal anterior. La cifra todavía es preliminar y deberá ajustarse conforme avance la actualización del listado de electores y se apruebe la ubicación definitiva de los centros de votación.

Cinco procesos, distintas participaciones

El nuevo proceso comienza en una entidad que históricamente ha registrado niveles de votación superiores a los promedios nacionales, aunque la asistencia a las urnas presenta diferencias importantes entre una elección y otra.

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Los registros y estudios publicados por el INE muestran que en el 2012 la participación electoral de Yucatán alcanzó aproximadamente el 76.8%, uno de los porcentajes más elevados de los últimos procesos.

En el 2015, durante una elección intermedia, el indicador se ubicó alrededor del 70.6%, mientras que en al 2018 el estudio muestral federal reportó una participación del 75.5%.

Tres años después, en los comicios del 2021, la asistencia disminuyó hasta el 62.9% de la lista nominal, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el organismo electoral.

La recuperación llegó en el 2024, cuando Yucatán alcanzó una participación del 71.4%, frente al promedio nacional de 59.7%. La diferencia fue de 11.7 puntos porcentuales, suficiente para colocar a la entidad en el primer lugar nacional.

Los registros muestran que la participación no mantiene una trayectoria uniforme. Entre el 2021 y el 2024 aumentó 8.5 puntos porcentuales, aunque las características de ambas elecciones fueron distintas.

La diferencia resulta importante para el proceso del 2027, pues los comicios intermedios y aquellos en los que también se elige la Presidencia de la República no necesariamente movilizan a la misma proporción de ciudadanos. Los porcentajes históricos proceden de estudios y cortes estadísticos del INE, por lo que sirven como referencias generales de participación y no deben confundirse con una serie completamente homogénea de elecciones locales.

Mujeres y zonas rurales votan más

La información del proceso de 2024 también permite identificar diferencias en la participación de los distintos sectores de la población.

De acuerdo con los Conteos Censales de Participación Ciudadana presentados por el INE en marzo del 2026, el 75.5% de las mujeres inscritas en la lista nominal de Yucatán acudió a votar, frente al 67.2% de los hombres.

La diferencia fue de 8.3 puntos porcentuales, lo que confirma una mayor participación femenina durante la última elección federal.

El contraste también apareció entre las localidades rurales y urbanas. En las secciones rurales del estado votó el 82.9% de las personas registradas, mientras que en las urbanas la asistencia fue de 68.8%.

Esto representó una diferencia de 14.1 puntos porcentuales, indicador que muestra que la participación electoral no se distribuye de manera uniforme entre las distintas comunidades.

En el ámbito distrital, el distrito federal con cabecera en Progreso registró una participación de 80.6%, el de Valladolid alcanzó 77.9% y el de Umán 75.9%, según las cifras de los conteos censales del 2024.

Estos tres distritos figuraron entre los de mayor participación nacional, de acuerdo con los resultados difundidos por el INE.

Las estadísticas permiten observar diferencias territoriales y demográficas relevantes para comprender el comportamiento de los votantes, aunque no permiten anticipar la asistencia que se registrará en junio del 2027.

Actualizan credenciales y preparan casillas

La preparación del nuevo proceso también incluye la actualización del padrón y la incorporación de quienes alcanzarán la mayoría de edad antes de la jornada electoral.

Al 25 de octubre del 2026, un total de 5 mil 452 jóvenes que cumplirán 18 años a más tardar el día de la elección ya habían solicitado su inscripción al padrón, informó el INE.

Durante la campaña de actualización realizada entre el 1 de septiembre y el 18 de octubre, el organismo registró 79 mil 419 movimientos relacionados con solicitudes, correcciones, cambios de domicilio y entrega de credenciales.

La autoridad electoral había identificado, además, 14 mil 348 credenciales que perdieron vigencia en 2025 y otras 107 mil 206 correspondientes al 2026, cuyos titulares necesitan renovarlas para mantener actualizado su registro electoral.