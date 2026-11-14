Yucatán tendrá 36.4 millones de pesos menos para infraestructura hidráulica en 2027

Yucatán dispondría de 36.4 millones de pesos (mdp) menos en subsidios federales para infraestructura hidráulica durante el 2027, una reducción cercana al 24% respecto al presupuesto de este año, que fue de 151.6 mdp.

La disminución es parte de los ajustes contemplados en el presupuesto federal para el próximo año, que incluyen al Tren Maya y determinados programas de infraestructura carretera y energética. El recorte adquiere relevancia por las necesidades de inversión en infraestructura de agua potable, ampliación de redes y mejoramiento de los servicios en la entidad.

Sin embargo, la información disponible no identifica las obras específicas que recibirán menos recursos ni permite establecer cuáles podrían retrasarse o cancelarse como consecuencia del ajuste.

Noticia Destacada Yucatán se coloca entre los estados con mayor crecimiento industrial del país

En este tenor, en agosto pasado, el Congreso de Yucatán autorizó al Ejecutivo estatal contratar uno o varios créditos por hasta mil 562 mdp durante los ejercicios fiscales del 2026 y el 2027 para el Plan Bienestar Metropolitano, que contempla inversiones en agua, infraestructura vial y seguridad en Mérida y su zona metropolitana.

Otro de los ajustes presupuestarios corresponde al Tren Maya, cuyo monto considerado para el 2027 ronda los 18 mil 180 mdp, frente a una asignación superior a 30 mil mdp en el 2026. Una reducción considerable, aunque es necesario distinguir las partidas de construcción, transporte de pasajeros, carga y operación. La menor asignación puede modificar el ritmo de determinadas inversiones, pero no demuestra por sí sola que se cancelarán obras o que habrá despidos entre las empresas contratistas.

En materia carretera también se reportan ajustes. La información difundida señala una reducción de 13 mil 732 mdp en determinados recursos de inversión, equivalente a un 28%. El monto corresponde al ámbito federal y no permite determinar qué proporción dejará de ejercerse en carreteras yucatecas.

Noticia Destacada Yucatán enfrenta segundo año con déficit de lluvias; prevén riesgo de sequía

Una situación semejante ocurre con la Comisión Federal de Electricidad, para la que se identifican menores asignaciones. Pero sin un desglose de proyectos sería incorrecto concluir que determinadas obras de electrificación, mantenimiento o ampliación del suministro en Yucatán serán suspendidas.

La Cámara de Diputados aprobó esta semana el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, con un gasto superior a 10.6 billones de pesos, un alza de 1.3% respecto al ejercicio anterior.