Pronostican chubascos y ambiente muy caluroso en Quintana Roo este 2 de noviembre

Quintana Roo tendrá este lunes 2 de noviembre un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 39 grados y sensación térmica que podría alcanzar los 42 grados, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Durante el día se espera cielo parcialmente nublado, con incremento de nublados y lluvias en distintos puntos del estado. Las precipitaciones podrían presentarse como intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y noche, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

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Prevén lluvias y altas temperaturas en Quintana Roo

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 39 grados, mientras que las mínimas para la mañana del martes se ubicarán entre los 16 y 27 grados, dependiendo de la zona del estado. La sensación térmica se mantendrá elevada, con valores de hasta 42 grados.

Estas condiciones estarán relacionadas con una vaguada en altura y el ingreso de humedad del mar Caribe y el golfo de México. Además, los canales de baja presión que interactúan con el aire húmedo del Caribe favorecerán los chubascos en la península de Yucatán.

Ante el pronóstico, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones al momento de las lluvias, especialmente por la posible actividad eléctrica.