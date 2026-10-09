Huracán Isaías alcanza categoría 3 y amenaza a 20 millones de personas en Estados Unidos

El Huracán Isaías se intensificó a categoría 3 este viernes 9 de octubre de 2026, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el sur de Estados Unidos, donde más de 20 millones de personas se encuentran bajo la amenaza de sus efectos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el fenómeno meteorológico podría tocar tierra entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado en la zona comprendida entre Alabama y Florida, estados que han activado medidas de emergencia ante su aproximación.

¿Qué estados de Estados Unidos están en riesgo por el huracán Isaías?

El NHC advirtió que los efectos del huracán Isaías podrían alcanzar Alabama, Florida, Misisipi, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Las autoridades meteorológicas alertaron sobre la posibilidad de inundaciones repentinas en zonas urbanas, desbordamientos de ríos y daños asociados con los fuertes vientos.

También recomendaron a la población prepararse ante posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, especialmente en las regiones que podrían recibir el impacto directo del ciclón.

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Florida y Alabama preparan evacuaciones por huracán Isaías

Ante la amenaza del fenómeno, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la preparación de un despliegue de más de 12 mil elementos de seguridad, entre ellos 5 mil integrantes de la Guardia Nacional.

Por su parte, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró el estado de emergencia en 40 condados, mientras que las autoridades locales emitieron órdenes de evacuación en determinadas zonas costeras.

El NHC pidió a los habitantes de las áreas bajo riesgo seguir las instrucciones oficiales y abandonar sus viviendas cuando las autoridades así lo indiquen.

¿Qué relación tiene el fenómeno de El Niño con el huracán Isaías?

Isaías es el primer ciclón de la temporada del Atlántico de 2026 que alcanzó la categoría de huracán, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Su formación ocurrió en octubre, una fecha excepcionalmente tardía para el primer huracán del año en esa cuenca.

3 PM CDT Friday Oct 9 Update: Conditions rapidly deteriorating along the northern Gulf Coast. Follow the latest on #Isaias at https://t.co/GrztW6nozt https://t.co/hip2rvaFQ2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2026

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) relacionó esta actividad con la presencia del fenómeno de El Niño, que puede favorecer una mayor actividad ciclónica en el Pacífico y condiciones menos propicias para la formación de huracanes en el Atlántico.

El huracán Isaías continuará bajo vigilancia de las autoridades meteorológicas ante su posible ingreso a territorio estadounidense durante las próximas horas.

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