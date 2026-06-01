¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este lunes 1 de junio? Procivy alerta por tormentas fuertes hoy

Las lluvias regresarán con fuerza a Yucatán este lunes 1 de junio de 2026. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que durante gran parte del día se registrarán precipitaciones de diversa intensidad en varios municipios del estado, incluyendo Mérida, debido a una combinación de fenómenos meteorológicos que favorecen condiciones de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico oficial, una baja presión en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad procedente del Mar Caribe, una vaguada y la cercanía de una nueva onda tropical provocarán lluvias ligeras, fuertes e incluso intensas en distintas regiones de la entidad.

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¿A qué hora comenzarán las lluvias en Yucatán?

Según Procivy, las lluvias más intensas comenzarán poco antes del mediodía en municipios del oriente y noreste del estado. Las primeras afectaciones se esperan en:

Tizimín

Sucilá

Buctzotz

Temax

Posteriormente, las precipitaciones avanzarán gradualmente hacia otras zonas como:

Tekax

Izamal

Peto

Tzucacab

Municipios del centro del estado

Más tarde, durante el mediodía y primeras horas de la tarde, las lluvias alcanzarán la zona metropolitana de Mérida y municipios cercanos.

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¿Lloverá en Mérida este lunes 1 de junio?

Protección Civil Mérida informó que para este lunes 1 de junio se esperan tormentas fuertes y muy fuertes durante la tarde y noche en la capital yucateca, derivadas de las condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan a la Península de Yucatán.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento superiores a 35 kilómetros por hora al paso de las nubes de tormenta y nublados persistentes durante gran parte del día. Además, no se descartan encharcamientos temporales en algunas zonas de la ciudad debido a la intensidad de las lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de tormenta también podrían extenderse a municipios cercanos como Umán, Kanasín, Tixkokob, Hunucmá y otras comunidades de la zona metropolitana. Las lluvias comenzarían durante la tarde y podrían prolongarse hasta la noche.

Temperaturas seguirán siendo calurosas

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte del estado. Procivy prevé temperaturas máximas de entre 32 y 36 grados Celsius en Yucatán, mientras que en Mérida los valores oscilarán entre 31 y 33 grados durante las horas de mayor calor.

Las temperaturas mínimas en la capital yucateca se ubicarán entre los 23 y 25 grados Celsius.

¿Qué está provocando las lluvias en Yucatán?

Las autoridades meteorológicas explicaron que las lluvias previstas para este lunes son consecuencia de la interacción de varios sistemas atmosféricos que favorecen la formación de nubes y tormentas sobre la región.

Entre ellos se encuentra un vórtice o baja presión en niveles altos de la atmósfera que permanece sobre el sur del país, además del ingreso constante de humedad procedente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada térmica en superficie. Estas condiciones generan un ambiente propicio para el desarrollo de precipitaciones de moderadas a intensas.

A ello se suma la cercanía de una nueva onda tropical, identificada preliminarmente como la posible número 4 de la temporada, que durante este lunes se desplaza desde Centroamérica hacia la Península de Yucatán. Su interacción con la humedad disponible y la inestabilidad atmosférica reforzará el potencial de lluvias y tormentas en gran parte del estado.

Asimismo, otra onda tropical se mantiene sobre el centro del Mar Caribe y continúa avanzando hacia el oeste, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre ambos sistemas ante la posibilidad de que sigan favoreciendo precipitaciones durante los próximos días.

Recomendaciones ante las lluvias

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar calles inundadas durante las tormentas y tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Con el inicio formal de la temporada de ciclones tropicales 2026 en el Atlántico, las autoridades recomiendan permanecer atentos a los avisos meteorológicos que se emitan durante las próximas horas.