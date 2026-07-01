¿Cómo prevenir el dengue? Autoridades llaman a lavar, tapar, tirar y voltear recipientes

Con el objetivo de reducir el riesgo de contagios de dengue, chikungunya y zika, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para mantener sus viviendas libres de criaderos del mosquito transmisor.

La estrategia preventiva se centra en cuatro acciones sencillas que pueden realizarse desde casa y que ayudan a evitar la reproducción del insecto.

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Las recomendaciones consisten en lavar con frecuencia los recipientes donde se almacena agua, tapar depósitos, tinacos y cubetas para impedir que los mosquitos depositen sus huevecillos, tirar cacharros, botellas, llantas y cualquier objeto que acumule agua de lluvia, además de voltear recipientes que ya no se utilicen para evitar que retengan agua.

Las autoridades también recordaron que la prevención debe complementarse con la atención médica oportuna.

En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolor corporal, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar la automedicación, ya que una atención temprana puede disminuir el riesgo de complicaciones derivadas de estas enfermedades transmitidas por mosquitos.