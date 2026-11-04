Gobierno de Yucatán rechaza bloqueo a Xmatkuil y advierte que no permitirá condicionar el acceso a la feria

El Gobierno del Estado de Yucatán rechazó el cierre del acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil realizado por integrantes del ejido Dzununcán, al considerar que las manifestaciones no deben impedir el libre tránsito de las familias que acuden al recinto.

La administración estatal señaló que en Yucatán se respeta el derecho a manifestarse, pero sostuvo que este no contempla bloquear el paso a otras personas. Advirtió que las autoridades actuarán conforme a la ley para garantizar la movilidad y la seguridad de los asistentes.

Sobre el conflicto agrario, explicó que la disputa debe resolverse en el juicio 34-1254/2023, promovido por el propio Comisariado Ejidal ante el Tribunal Unitario Agrario en 2023. En ese sentido, aseguró que no condicionará la aplicación de la ley a presiones ni aceptará que se limite el acceso a la feria para exigir pagos que actualmente no tienen sustento legal.

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El Gobierno indicó que parte de la superficie en disputa cuenta con un certificado parcelario del Registro Agrario Nacional a nombre de una persona, por lo que consideró que no es posible realizar pagos mientras el Tribunal no determine quién es el legítimo propietario. Advirtió que hacerlo podría comprometer recursos públicos y afectar los derechos de quien resulte titular de la tierra.

Como antecedente, recordó que la ampliación del recinto ferial implicó la expropiación de 79 hectáreas el 22 de enero de 2004, por causa de utilidad pública. El decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de ese año e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

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La indemnización por esos terrenos fue fijada en 3 millones 399 mil 134 pesos con 45 centavos. Según el Gobierno estatal, existen recibos de los pagos realizados al comisariado ejidal de aquella época, documentación que respaldaría que el monto reclamado ya fue cubierto.

Asimismo, aseguró que el ejido Dzununcán ha sido atendido durante los últimos dos años mediante más de 10 reuniones con distintas dependencias, entre ellas la Secretaría General de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Feria Yucatán y el Instituto de Vivienda. La mediación más reciente ocurrió el 12 de octubre, aunque las comunicaciones continuaron durante el fin de semana.

Finalmente, el Gobierno estatal reiteró que acatará la resolución del Tribunal Agrario y mantendrá abierta la mesa de diálogo por la vía institucional, al tiempo que defendió que el acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil debe garantizarse para las familias que visitan el recinto.