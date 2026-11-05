Detienen a dos hombres cuando desmantelaban una camioneta robada en San José Vergel, Mérida

Dos hombres identificados como Edwin Dioney E.B. y Jairo Rafael C.C. fueron vinculados a proceso por el delito de desmantelamiento de vehículo robado, luego de ser detenidos mientras retiraban piezas de una camioneta en la colonia San José Vergel, en Mérida.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre, cuando ambos hombres se encontraban en la vía pública desmantelando una camioneta Nissan que contaba con reporte y denuncia previa por robo.

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La situación fue detectada por elementos policiacos, quienes detuvieron a los dos sujetos en flagrancia y los pusieron a disposición de la Fiscalía.

Tras cumplirse el plazo constitucional solicitado durante la audiencia inicial, ambos comparecieron nuevamente ante la Juez Segundo de Control de Mérida, quien determinó vincularlos a proceso por el delito señalado.

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Como parte de la resolución, la jueza estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que ambos permanecerán privados de su libertad mientras continúa el proceso.