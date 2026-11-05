Estudiante de la UADY representará a Yucatán en programa aeroespacial de la NASA

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) realizó una reunión y ceremonia de abanderamiento para Gabriela Vidales Ayala, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Física, quien participará en el International Air and Space Program (IASP) 2026, que se llevará a cabo del 8 al 14 de noviembre en el Space Center Houston, Texas.

El programa, organizado por AEXA, reúne durante siete días a estudiantes de diferentes partes del mundo interesados en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), quienes reciben capacitación especializada, trabajan con mentores y forman equipos para desarrollar propuestas ante retos planteados por expertos del sector aeroespacial.

Como parte de las actividades, Gabriela tendrá la oportunidad de participar en entrenamientos de astronautas, experiencias de flotabilidad neutra mediante buceo, ejercicios de pilotaje de aeronaves y simulaciones de misiones espaciales. También realizará prácticas relacionadas con las funciones de un Centro de Control de Misión, además de asistir a talleres, conferencias y visitas guiadas.

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Uno de los principales desafíos será desarrollar una propuesta en equipo para resolver una problemática del ámbito aeroespacial. El proyecto ganador podrá ser enviado a la Estación Espacial Internacional mediante el programa MISSE (Materials International Space Station Experiment), para su posible desarrollo en ese entorno.

Además de cursar Ingeniería Física, Gabriela ha comenzado estudios en el área de Medicina, con el propósito de ampliar sus perspectivas sobre la investigación médica y explorar la relación entre ambas disciplinas.

Como parte de su trayectoria, también participó en un programa internacional de tres semanas en China, donde estudió computación cuántica aplicada a la biología. Durante esa experiencia conoció cómo los fenómenos cuánticos pueden contribuir a explicar procesos biológicos, entre ellos las mutaciones genéticas y la comunicación celular.

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La joven señaló que su acercamiento a la investigación comenzó mediante el Programa de Estancias de Investigación de la UADY (PECI), donde posteriormente colaboró como asistente de investigación y obtuvo una beca.

Este apoyo, junto con el ahorro personal que realizó durante ese periodo, le permitió reunir recursos para contribuir a cubrir los gastos de su participación en el programa internacional que se desarrollará en Houston.