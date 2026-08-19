Abren convocatoria para ingresar a la Universidad Virtual de Yucatán: costos, carreras y requisitos

La Universidad Virtual del Estado de Yucatán (UVEY) abrió su convocatoria para el proceso de ingreso al primer cuatrimestre del ciclo escolar 2026-2027, dirigida a personas interesadas en cursar una carrera profesional en modalidad no escolarizada (virtual). El registro estará disponible del 17 de agosto al 15 de septiembre de 2026.

La oferta educativa contempla cuatro programas: Licenciatura en Ingeniería en Inteligencia Artificial, con una duración de 4.5 años; Licenciatura en Comunicación y Escritura Digital, de cuatro años; Técnico Superior Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada, de 2.5 años; y Técnico Superior Universitario en Redacción y Contenidos Digitales, de dos años. Todos se imparten bajo la modalidad virtual.

¿Quiénes pueden solicitar ingreso a la UVEY?

La convocatoria está dirigida a personas mexicanas o extranjeras que no cuenten con estudios de nivel superior, o que los hayan iniciado y dejado inconclusos.

También pueden participar quienes tengan certificado de bachillerato o equivalente, así como estudiantes que actualmente cursen el sexto semestre o noveno cuatrimestre de educación Media Superior.

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Para realizar el registro, las personas aspirantes nacionales deberán presentar una identificación oficial vigente, una fotografía digital con características específicas y un comprobante de estudios. En caso de estar cursando el último periodo de bachillerato, podrán presentar una constancia oficial que acredite sus estudios.

Fechas del proceso de ingreso UVEY 2026-2027

El proceso de admisión está dividido en cinco etapas. La primera corresponde al registro, que estará abierto del 17 de agosto al 15 de septiembre de 2026 mediante el sitio oficial de la UVEY.

Posteriormente, del 21 de septiembre al 1 de octubre, las personas que hayan completado correctamente su registro deberán realizar el Diagnóstico de Saberes para el Ingreso (DSI). Esta evaluación será virtual y asincrónica, tendrá una duración de 12 días naturales y requerirá una dedicación estimada de entre dos y tres horas diarias. La convocatoria advierte que no habrá prórroga ni periodo extraordinario.

Los resultados se publicarán el 6 de octubre de 2026 a partir de las 12:00 horas en el sitio oficial de la UVEY. La asignación de lugares dependerá de las calificaciones finales y de los cupos disponibles para cada programa.

Las personas admitidas tendrán del 6 al 12 de octubre para completar su inscripción. Entre los documentos solicitados se encuentran el certificado de bachillerato, acta de nacimiento, comprobante reciente de domicilio, CURP certificada e identificación oficial vigente.

¿Cuánto cuesta estudiar en la UVEY?

Las personas admitidas deberán cubrir una cuota semestral de 750 pesos, mediante los medios autorizados por la universidad, y posteriormente cargar el comprobante oficial con folio en la plataforma institucional para su validación.

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Después de validar la inscripción, el alumnado deberá participar de manera obligatoria en el Programa de Integración de Saberes para la Vida Universitaria (PISaVU), que se desarrollará del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2026. Este programa busca preparar a los estudiantes para el modelo educativo virtual y fortalecer habilidades de aprendizaje autónomo, organización del tiempo, comunicación académica y uso de herramientas tecnológicas.

El inicio del primer cuatrimestre está programado para el 11 de enero de 2027.

Las personas interesadas deberán realizar el registro en línea a través del sitio oficial de la UVEY: uvey.segey.gob.mx, donde también se encuentra la información correspondiente al proceso de ingreso. Para dudas sobre la convocatoria, la universidad señala el correo uvey@yuc.nuevaescuela.mx como medio de contacto.