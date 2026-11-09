Pagos digitales avanzan en pequeños comercios de Yucatán, pero adultos mayores y falta de internet dificultan su adopción

Seis de cada diez propietarios de pequeños comercios son personas mayores, según una estimación de la Canacope Mérida, cuyo presidente, Luis Enrique Contreras Ramírez, advirtió que la falta de familiaridad con aplicaciones bancarias y los problemas de conectividad dificultan incorporar pagos digitales en estos establecimientos.

El dirigente señaló que la transición requiere considerar las condiciones de quienes atienden las tiendas, su conocimiento de los servicios financieros y la disponibilidad de internet en cada zona. No basta, planteó, con incorporar una terminal para cobrar con tarjeta.

Sus declaraciones se producen después de que el Senado aprobó, el pasado 20 de octubre, el proyecto de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, orientado a ampliar el uso de estas herramientas.

Contreras Ramírez sostuvo que parte de los comerciantes necesita orientación para utilizar aplicaciones, contratar servicios de cobro y administrar las operaciones bancarias de sus negocios.

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“Es un cambio en la manera de comprar y de vender, sobre todo porque el pequeño comercio está en todos los lados”, expresó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño contrastó la situación de establecimientos del norte de Mérida con la de negocios del sur. En su opinión, en la primera zona existe mayor familiaridad con los servicios bancarios, mientras en la segunda persisten dificultades de conexión y una preferencia más marcada por el efectivo.

También pidió considerar las condiciones de los otros 105 municipios del estado, donde, señaló, la incorporación de herramientas financieras enfrenta obstáculos educativos y tecnológicos.

El dirigente llamó a los comerciantes a no alarmarse y a mantenerse pendientes de los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer qué actividades serán incorporadas y bajo qué condiciones.

El marco aprobado prevé que Hacienda determine los sectores estratégicos y actividades donde el pago digital podrá convertirse en la única modalidad. Ese mecanismo no equivale a ordenar que todos los pequeños negocios dejen de recibir billetes y monedas de manera inmediata.

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Clientes impulsan el cambio

Pese a las dificultades, Contreras Ramírez reconoció que el cobro electrónico gana presencia en el comercio local. Como referencia, afirmó que antes uno de cada diez clientes pagaba con tarjeta y ahora lo hacen dos, aunque no presentó una medición que permita extender esa proporción a todos los establecimientos.

“En algún momento, la misma población te pedirá la aplicación de este cobro”, comentó.

El representante empresarial consideró que la digitalización también puede facilitar el registro de ingresos y egresos, pero advirtió que supone mayores responsabilidades administrativas para quienes operan los negocios.

La Canacope expresó su disposición de incorporarse a estas modalidades. Sin embargo, su dirigente insistió en que la transición debe tomar en cuenta las diferencias de conectividad y preparación de los comerciantes, para que las tiendas puedan adaptarse al esquema.