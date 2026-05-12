DIF Yucatán y el IMSS colaborarán par ampliar los servicios de rehabilitación y medicina física

El Sistema DIF Yucatán y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán firmaron un convenio de colaboración para fortalecer y ampliar el acceso a servicios de rehabilitación y medicina física, con atención especializada para las y los derechohabientes que requieren terapias y procesos de recuperación en distintos municipios del estado.

La firma de este acuerdo representa un esfuerzo de coordinación interinstitucional orientado a garantizar una atención más cercana, oportuna y digna para las familias yucatecas, mediante la suma de capacidades entre el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y el IMSS.

Noticia Destacada Nueva reforma en Yucatán da fin a las sesiones de Cabildo ocultas y decisiones discrecionales de los 106 ayuntamientos

Durante el evento, la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, destacó que esta alianza responde a la visión del Renacimiento Maya impulsada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena, en la que la salud y el bienestar de las familias representan una prioridad.

Méndez Naal señaló que este convenio permitirá que las y los derechohabientes del IMSS tengan acceso a servicios especializados del CREE y de las UBR distribuidas en distintos puntos del estado, reduciendo tiempos de atención y acercando los servicios a municipios alejados de la capital.

Asimismo, la Presidenta Honoraria destacó que este tipo de acuerdos reflejan el trabajo coordinado entre instituciones para colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas y garantizar que ningún ciudadano se quede sin acceso a servicios de rehabilitación.

Noticia Destacada Segey confirma cierre anticipado del ciclo escolar en Yucatán: terminará el 26 de junio

Por su parte, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Yucatán, Gustavo Ignacio Prieto Torres, reconoció la labor que realiza el DIF Yucatán y el CREE en la atención integral de la población, especialmente de niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Indicó que este convenio fortalece la coordinación institucional y permitirá ampliar oportunidades de atención médica y rehabilitación para las familias yucatecas.

El convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, contempla la prestación de servicios de auxiliares de diagnóstico y tratamientos especializados en medicina física y rehabilitación, terapia pulmonar, entrenamiento robótico de la marcha y consulta de comunicación humana, a través de la infraestructura y capacidad operativa del DIF Yucatán.