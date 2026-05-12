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Yucatán / Mérida

¡Se agarraron del pelo! Choferes de transporte público protagonizan pelea en Mérida

El conductor de un autobús y el de una combi comenzaron una discusión que evolucionó a jalones de cabello en Mérida.

Por Redacción Por Esto!

12 de may de 2026

1 min

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Un choque escaló a jalones de cabello entre choferes de transporte en Mérida
Un choque escaló a jalones de cabello entre choferes de transporte en Mérida / Especial

Una fuerte discusión entre dos operadores del transporte público terminó en empujones y jaloneos la mañana de este martes en el cruce de la avenida Yucatán y Circuito Colonias en Mérida, generando tensión entre pasajeros y automovilistas que presenciaron el altercado.

Según versiones, el conflicto inició luego de que presuntamente una unidad del sistema SITUR rozara el espejo lateral de una combi durante su trayecto. El incidente provocó el enojo inmediato de ambos conductores, quienes detuvieron sus vehículos para encararse en plena vía pública.

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Lo que comenzó como un intercambio de reclamos rápidamente escaló de tono. A través de un video en redes sociales se observa a los choferes jalándose del cabello frente a decenas de personas, causando sorpresa entre quienes esperaban el transporte y conductores que transitaban por la concurrida zona.

¡De las greñas! Operadores del transporte público pelean en calles de Mérida
¡De las greñas! Operadores del transporte público pelean en calles de Mérida / Cortesía

Durante varios minutos el tráfico se vio afectado mientras curiosos observaban la pelea y algunos intentaban intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

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Tras el enfrentamiento, ambos operadores se retiraron del sitio por sus propios medios y no se reportaron personas lesionadas.

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