“A veces no quieres despertar”: el dolor de las madres buscadoras en Yucatán

En Yucatán, donde aún persiste la idea de que las desapariciones no ocurren, las madres buscadoras levantan la voz en medio del dolor y la indiferencia.

Mientras miles de familias celebraron el Día de las Madres entre flores, serenatas y mesas llenas, para Clara Gutiérrez el 10 de mayo se convirtió desde hace tiempo en una fecha marcada por el vacío.

La madre buscadora yucateca, representante del colectivo Familias Buscadoras de Yucatán, logró encontrar a su hijo para darle cristiana sepultura; sin embargo, reconoce que esa realidad no alcanza a todas las mujeres que siguen escarbando entre expedientes, omisiones y esperanzas rotas.

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En entrevista exclusiva, Clara habló desde la herida abierta que deja una desaparición, una tragedia que, afirmó, sí existe en Yucatán, aunque muchas veces permanezca silenciada por miedo o indiferencia.

“Se vive de la manera más triste que te puedas imaginar. A veces no tienes ni ganas de despertar porque sabes que falta una silla por ocupar en la mesa; esa ausencia se siente en todo momento”, expresó.

La buscadora relató que desde el instante en que un hijo desaparece, la vida cambia completamente. No sólo se fractura la rutina familiar, también la salud física y emocional de quienes permanecen esperando respuestas.

Aunque Clara pudo encontrar a su hijo y despedirlo dignamente, sabe que cientos de madres continúan atrapadas en la incertidumbre. Por ello, este 10 de mayo volvió junto con otras mujeres al monumento a la maternidad, en el Centro de Mérida, un espacio que buscan resignificar no desde la celebración, sino desde la memoria y la exigencia de justicia.

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En medio de las flores y fotografías de desaparecidos, las madres buscadoras sostienen una lucha que, aseguran, muchas veces enfrentan prácticamente solas. Clara denunció que todavía existe temor social para hablar de las desapariciones en Yucatán y cuestionó la actuación de las autoridades.

“En Yucatán sí hay desaparecidos, y muchos. La gente no debe confiarse. A veces las autoridades no investigan como deberían o se guarda información. Les pedimos que escuchen nuestras historias y que no nos revictimicen”, afirmó.

De acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, México acumula más de 120 mil personas desaparecidas y no localizadas. Aunque Yucatán mantiene números menores comparados con otras entidades, colectivos ciudadanos han advertido un aumento sostenido de reportes y denuncias, especialmente en jóvenes.

La entrevistada aseguró que el hogar también termina convertido en un espacio de duelo permanente. Las risas desaparecen, las relaciones familiares cambian y la estabilidad emocional se desmorona.

A pesar del cansancio físico y emocional, Clara sostiene que la fuerza para continuar nace de la fe y de la solidaridad entre madres buscadoras. Por ello, pidió a la sociedad yucateca acompañar y visibilizar los casos, en lugar de emitir juicios sobre quienes desaparecen. También lanzó un llamado directo a las autoridades encargadas de investigar.

“Les exigimos a los fiscales que trabajen para esclarecer los hechos. Y si no se sienten capacitados, que den paso a gente que sí pueda dar respuestas”, sentenció.

Para las madres que apenas comienzan el camino de la búsqueda, Clara dejó un mensaje de acompañamiento y resistencia: “No están solas. El camino puede ser corto o largo, pero ya existen puertas abiertas y colectivos para apoyarlas”.