Hombre pasará 11 años en prisión por abusar de su prima menor de edad en Tecoh

Tras un proceso judicial derivado de los hechos ocurridos en la comisaría de Xcanchacab perteneciente al municipio de Tecoh, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró que se dictara una sentencia de 11 años siete meses y 15 días de prisión contra M.J.G.H., quien fue hallado culpable del delito de violación agravada cometido en perjuicio de su prima menor de edad

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Según los datos contenidos en la causa penal 03/2023, el ahora sentenciado abordó a la víctima de 16 años y la convenció de subir a su motocicleta bajo el engaño de que la llevaría con su madre.

Sin embargo, en lugar de dirigirse al destino pactado, desvió el camino hacia una zona de monte, donde mediante amenazas y chantajes, la sometió para cometer el ilícito

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Durante la audiencia celebrada ante el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento en Kanasín la autoridad judicial avaló las pruebas periciales y documentales presentadas por los fiscales determinando que el agresor también deberá realizar un pago de 50 mil pesos como concepto de reparación del daño además de cumplir con la pena privativa de su libertad establecida en el fallo condenatorio.