Mérida no está entre las 10 ciudades más calurosas de México; estos lugares la superan

Uno de los temas recurrentes cuando se habla sobre Mérida es el calor. Su ubicación geográfica en el trópico (cerca del ecuador térmico), su baja altitud, la humedad extrema en el ambiente, la presencia del efecto denominado isla de calor (falta de vegetación, exceso de asfalto y de concreto), y el domo de calor (aire caliente atrapado), hacen de la ciudad un auténtico infierno.

Entre marzo y mayo, la capital yucateca suele reportar valores superiores a los 40°C, condiciones provocadas por fenómenos meteorológicos como los anticlones. Por esta razón, las autoridades advierten a la población a fin de que se implementen medidas adecuadas para prevenir golpes de calor y otras afecciones relacionadas con las altas temperaturas.

Sin embargo, aunque para muchos la llamada Ciudad Blanca podría ocupar las primeras posiciones en las listas de las ciudades más calurosas, la realidad es que, en términos históricos, Mérida se encuentra fuera del top 10. A pesar de esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), posicionó a la urbe yucateca como la tercera más calurosa del país, durante uno de los primeros días de mayo.

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Ciudades más calurosas que Mérida (récords históricos)

San Luis Río Colorado, Sonora: Históricamente la más caliente (récord de 58.5 °C). Mexicali, Baja California: Frecuentemente registra máximas de 50 °C a 52 °C. Ciudad Valles, San Luis Potosí: Ha alcanzado récords históricos de hasta 53 °C. Tierra Blanca, Veracruz: Conocida como "la novia del sol", con picos de 50 °C a 52 °C. Huetamo, Michoacán: Registra temperaturas extremas que superan los 51 °C. Navojoa, Sonora: Supera habitualmente los 50 °C en verano. Monclova, Coahuila: Registros históricos de hasta 50.5 °C. Hermosillo, Sonora: Temperaturas promedio en verano de 45 °C a 50 °C. Ciudad Obregón, Sonora: Registros frecuentes de 49 °C. Culiacán, Sinaloa: Calor húmedo intenso con registros de hasta 49 °C.

Cabe destacar que si la capital yucateca estuviera incluida en un ranking, ocuparía la posición número 12.

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Sensación términa: el factor que puede cambiar la historia

La sensación términa se define como la temperatura que percibe el cuerpo humano al aire libre, la cual suele diferir de la temperatura real registrada por un termómetro. En ese sentido, aunque ciudades de la región como Mérida o Campeche, no ocupan las primeras posiciones en cuanto a valores "pico", sí reportan condiciones sofocantes sostenidas.

Mientras localidades del norte del país, situadas en zonas desérticas, van a la cabeza en cuanto a récords históricos, ciudades del sureste suelen liderar en promedios anuales. La humedad extrema, la presencia de brisa marina y los altos índices de radiación (superiores en el sureste mexicano), otorgan a ciudades como Mérida y Campeche, un sitio especial entre los destinos más calurosos del país.