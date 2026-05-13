Fin de semana gastronómico en Mérida: preparan el Festival de la Chicharra y la Feria del Salbut

Mérida vivirá un fin de semana lleno de sabor, tradición y ambiente familiar con dos importantes eventos gastronómicos dedicados a algunos de los platillos más representativos de Yucatán: la chicharra y los salbutes.

Vecinos, turistas y amantes de la cocina regional podrán disfrutar de música, cultura y antojitos típicos en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los eventos será el próximo sábado 16 de mayo con la octava edición del Festival de la Chicharra de Xcalachén, una de las celebraciones culinarias más esperadas por los meridanos.

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Las actividades se realizarán en la calle 64 por 93 y 95 del Centro de Mérida, en un horario de 12 del día a 5 de la tarde, donde se ofrecerán degustaciones, venta de alimentos y diversas presentaciones culturales enfocadas en promover la identidad gastronómica del tradicional barrio de Xcalachén.

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Este festival se ha convertido en un referente para quienes disfrutan de la chicharra y los platillos típicos preparados con recetas tradicionales yucatecas, además de representar un impulso para comerciantes y cocineros locales.

Como parte del enfoque sustentable del evento, los organizadores recomendaron a los asistentes llevar su propio recipiente o envase reutilizable para reducir el uso de desechables durante la jornada.

Posteriormente, el domingo 17 de mayo será el turno de la Feria del Salbut en el tradicional Mercado de San Sebastián, donde se reunirán más de 25 variedades de este emblemático antojito yucateco.

Los visitantes podrán disfrutar de salbutes de castacán, relleno negro, pollo y otras especialidades, además de opciones con mariscos preparadas al momento con ingredientes típicos de la región.

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Además de la oferta gastronómica, el evento contará con música en vivo, presentaciones de jarana, show infantil y actividades recreativas para toda la familia, creando un ambiente festivo para disfrutar durante todo el día.

La Feria del Salbut se llevará a cabo de 7 de la mañana a 8 de la noche en el Mercado de San Sebastián, uno de los espacios más tradicionales y concurridos de Mérida.

Con ambos eventos, la capital yucateca se prepara para celebrar un fin de semana donde el sabor y las tradiciones locales serán protagonistas, atrayendo a familias enteras y visitantes que buscan disfrutar de la auténtica gastronomía de Yucatán.